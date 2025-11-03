أحمد ونيّس: الجزائر اقتنعت نهائياً بمغربية الصحراء وستقبل دعوة المغرب للحوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdbac1c80b56.16337899_flmhnogkpjeqi.jpg width=100 align=left border=0>

قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، إنّ الجزائر اقتنعت أخيراً بمغربية الصحراء الغربية، واعتبرت أنّ هذه القضية لم تعد تحمل أيّ مستقبل سياسي، مشيراً إلى أنّها تنازلت عن الخطاب الدعائي الذي كان يسعى إلى خلق دويلات جديدة في المنطقة.



وأوضح ونيّس أنّ المرحلة المقبلة ستشهد قبول الجزائر بصفة نهائية دعوة المغرب للحوار، مؤكداً أنّ "فترة التشويش والهيمنة التي أطلقها بومدين والعسكر الجزائريون قد انتهت"، وفق تعبيره.









وأضاف الوزير الأسبق أنّ قرار مجلس الأمن الأخير، الذي اعتبر أنّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحلّ الأنسب، يُعدّ انتصاراً للدبلوماسية المغربية، لكنه في الوقت ذاته "انتصار للمغرب الكبير ككلّ"، على حدّ وصفه، مبرزاً أنّ وعيًا جديدًا تشكّل في المنطقة المغاربية يقوم على إدراك الدول لقدراتها وأهمية التفاهم والاستقرار بدل زرع الخلافات.



يُذكر أنّ مجلس الأمن الدولي كان قد صادق يوم الجمعة المنقضي على قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ لقضية الصحراء الغربية، إذ صوّتت 11 دولة لصالح القرار من أصل 15، فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر.



ويجدد القرار دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي.

