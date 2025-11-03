Babnet   Latest update 14:16 Tunis

الطبوبي يدعو إلى إقامة حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908a9ea0b8fb8.78878036_jmlfhoenkpqig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 14:07 قراءة: 1 د, 59 ث
      
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أن حق التفاوض واجب وضرورة وطنية، داعيا إلى إقامة حوار جدي ومسؤول وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة تُعيد الحقوق لأصحابها.

وفي كلمة ألقاها أمام الشغالين والنقابيين بـبطحاء محمد علي، على هامش التجمع العمالي الذي انتظم تزامنا مع إضراب قطاعي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، اعتبر الطبوبي أن هذا التحرك يأتي في ظل تدهور المقدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع، ورفض السلطة الجلوس إلى طاولة الحوار.

أخبار ذات صلة:
الطبوبي: لا أحد فوق القانون... وكلّ الخيارات مطروحة دفاعاً عن الحقّ النقابي والحريات...


وأوضح أن لكل قطاع خصوصياته وضوابطه في التفاوض والمطالبة بالحقوق، مشيرا إلى أن توافد منظوري الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى بطحاء محمد علي يمثل رسالة قوية على تمسك العمال بالاتحاد كمنظمة وطنية عتيدة تدافع عن مصالحهم.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون دائمًا في الصفوف الأولى للدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والإعلام واستقلالية القضاء، لافتا إلى وجود تضييقات متزايدة على الحق النقابي.

من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أن الإضراب ناجح في كل الجهات، مشددا على أن الجامعة ستواصل النضال من أجل استرجاع حقوقها التي "سُلبت منها ظلما" بعد انقطاع كل سبل الحوار، حسب تعبيره.

وأوضح الجزيري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن باب الحوار أُغلق منذ آخر جلسة تفاوض عُقدت في شهر أوت 2025، دون أي دعوة لاحقة من الأطراف المعنية، مبيّنا أن الجلسة الأخيرة مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين كانت قد توصلت إلى المرحلة النهائية من اتفاق الزيادة في الأجور على ثلاث سنوات (2025-2027)، مع الاتفاق على تكوين لجنة استشارية، غير أن هذا الاتفاق لم يُفعّل، ما أدى إلى توقف المسار التفاوضي.

وأضاف أن الجامعة وجّهت برقية تنبيه بالإضراب يوم 20 أكتوبر 2025 إلى القطاعين البنكي والتأمين، دون تلقي أي دعوة جديدة للتفاوض منذ ذلك التاريخ.

من جانبه، اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان أصدره يوم الخميس الماضي، أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي "غير مبررة وغير مقبولة"، مؤكدا التزامه بتطبيق الزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض حاليا على البرلمان.

وشدد المجلس على أن الإضراب لا يستند إلى مبرر اجتماعي أو اقتصادي واضح، وأنه من شأنه أن يُلحق ضررا كبيرا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، في وقت تتطلب فيه المصلحة الوطنية مضاعفة الجهود والعمل بروح التضامن والتآزر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317794


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    