قرعة رابطة أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي ضمن المجموعة الرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908abdc2a4e73.31431778_fhkjeolgpiqmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 14:16
      
أفرزت عملية سحب القرعة الخاصة بدور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين بمدينة جوهانسبورغ، عن وقوع الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من سيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنغولي والملعب المالي.

وفي ما يلي تركيبة المجموعات:



المجموعة الأولى:
نهضة بركان المغربي – بيراميدز المصري – ريفرز يونايتد النيجيري – باور ديناموس الزامبي

المجموعة الثانية:
الأهلي المصري – يانغ أفريكانز التنزاني – الجيش الملكي المغربي – شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة:
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الهلال السوداني – مولودية الجزائر – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة:
الترجي الرياضي التونسي – سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنغولي – الملعب المالي


Babnet #1 in its Category in Tunisia
Heure à Tunis :
