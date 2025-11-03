مونديال تحت 17 عاما - تونس تفوز على فيجي بسداسية نظيفة

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما على منتخب فيجي بسداسية نظيفة اليوم الاثنين في الجولة الاولى للمجموعة الرابعة ضمن مونديال قطر 2025

وسجل وسيم سلامة (30 و53) وفادي طياشي (36و86) وانيس السعيدي (74) وسيف الدين حاج عبد الله (80) اهداف المنتخب الوطني.

ولحساب نفس المجموعة تفوق المنتخب الارجنتيني على نظيره البلجيكي 3-2.



ويلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره الارجنتيني يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 14 و30 بتوقيت تونس على ان يختتم مقابلات الدور الاول بالتباري مع نظيره البلجيكي يوم الاحد القادم بداية من الساعة 13 و30 بتوقيت تونس.ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (12) اضافة الى افضل 8 منتخبات في المركز الثالث الى الدور السادس عشر.تونس 3 1الارجنتين 3 1بلجيكا 0 1فيجي 0 1ر-هس