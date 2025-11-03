Babnet   Latest update 20:41 Tunis

مونديال تحت 17 عاما - تونس تفوز على فيجي بسداسية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690900bb79ab46.54363685_gfnkpoimqejlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 20:21
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما على منتخب فيجي بسداسية نظيفة اليوم الاثنين في الجولة الاولى للمجموعة الرابعة ضمن مونديال قطر 2025
وسجل وسيم سلامة (30 و53) وفادي طياشي (36و86) وانيس السعيدي (74) وسيف الدين حاج عبد الله (80) اهداف المنتخب الوطني.
ولحساب نفس المجموعة تفوق المنتخب الارجنتيني على نظيره البلجيكي 3-2.

ويلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره الارجنتيني يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 14 و30 بتوقيت تونس على ان يختتم مقابلات الدور الاول بالتباري مع نظيره البلجيكي يوم الاحد القادم بداية من الساعة 13 و30 بتوقيت تونس.

ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (12) اضافة الى افضل 8 منتخبات في المركز الثالث الى الدور السادس عشر.

الترتيب         ن            ل
تونس           3            1
الارجنتين      3             1
بلجيكا         0             1
فيجي         0             1
ر-هس 


