Babnet   Latest update 10:56 Tunis

محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق 15 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6475177699c546.59318664_eplojmnkhfiqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 10:33 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، والقاضي بسجنه مدة 15 سنة.

كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، والتي تراوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما سجنا، إضافة إلى خطايا مالية متفاوتة شملت جميع المتهمين الخمسة.


وتتعلّق القضية باتهامات ذات صبغة مالية، من بينها تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، وحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور، فضلا عن المشاركة في إخفاء ما يثبت به جريمة قبل ضبطها من قبل السلطات، وذلك وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث المجراة في شأنها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321148

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
19°-9
21°-11
19°-13
  • Avoirs en devises 25127,5
  • (30/12)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38010 DT
  • (30/12)
  • 1 $ = 2,89275 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026