حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 21 لمهرجان بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط “نوافذ سينمائية”

تسجّلحضوراً مميزاً في، التي تنتظم بالعاصمة الفرنسية باريس من، من خلال ركن خاص بعنوانمخصّص للأرشيف السينمائي التونسي.وكان منظمو المهرجان قد كشفوا عن أبرز ملامح هذه الدورة، في انتظار الإعلان عن البرمجة الكاملة خلال شهر مارس المقبل.يندرج هذا الركن ضمن شراكة تجمع بين، وهو مخصّص للأرشيف الورقي والسمعي البصري والفوتوغرافي، باعتباره مورداً حياً قابلاً لإعادة القراءة والتأويل في ضوء التحولات الراهنة.ويستند الحضور التونسي إلى ثلاثة أفلام روائية شكّلت محطات بارزة في تاريخ السينما الوطنية:للمخرجللمخرجللمخرجوتعكس هذه الأعمال تنوّع المقاربات السينمائية التونسية، بين الاشتغال على القضايا الاجتماعية والسياسية والانفتاح على التجريب الجمالي والبحث الفني.وتشهد الدورة الجديدة حضور عدد من الأسماء البارزة في المشهد المغاربي، من بينها المخرج المغربي، الذي سيقدم فيلمهكما تتضمن البرمجة أعمالاً من لبنان وفلسطين، من بينها فيلمللمخرجة اللبنانية، وفيلمللمخرج الفلسطينيوتقترح الدورة الحادية والعشرون برمجة تجمع بين أفلام مرجعية وأعمال حديثة، إلى جانب أنشطة موازية في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى والأدب، بما يعزّز الحوار الثقافي ويكرّس دور المهرجان كفضاء تواصل بين ضفتي المتوسط.وسينتظم المهرجان بعدد من القاعات الباريسية، على أن يتم الكشف عن البرنامج الكامل خلال شهر مارس، وفق ما أكده المنظمون.