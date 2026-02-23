كاس أبطال أوروبا لكرة القدم : برنامج إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي
تدخل منافسات كأس أبطال أوروبا مرحلة حاسمة هذا الأسبوع مع إجراء مباريات إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي، ضمن النظام الجديد المعتمد منذ الموسم الماضي.
وقد نجحت ثمانية أندية في حجز مقاعدها مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات بنظام الذهاب والإياب من أجل استكمال قائمة المتأهلين.
وبعد إقامة مباريات الذهاب الأسبوع الماضي، تُجرى لقاءات الإياب هذا الأسبوع لتحديد هوية الفرق المتأهلة رسميا.
وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ريال مدريد وبنفيكا، في واحدة من أبرز مواجهات هذه المرحلة وأكثرها انتظارا من قبل الجماهير.
برنامج مباريات إياب الملحق (نتائج الذهاب بين قوسين)
الثلاثاء 24 فيفري* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – كلوب بروج (بلجيكا) (3-3)
* نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – قره باغ (أذربيجان) (6-1)
* إنتر (إيطاليا) – بودو غليمت (النرويج) (1-3)
* باير ليفركوزن (ألمانيا) – أولمبياكوس (اليونان) (2-0)
الأربعاء 25 فيفري* أتالانتا (إيطاليا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) (0-2)
* باريس سان جرمان (فرنسا) – موناكو (فرنسا) (3-2)
* جوفنتوس (إيطاليا) – غلطة سراي (تركيا) (2-5)
* ريال مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) (1-0)
