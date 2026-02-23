انطلاق محاكمة المحامي أحمد صواب

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، صباح اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، في استنطاق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المتهم على معنى المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” خلال شهر أفريل من السنة الماضية.وانطلقت الدائرة في سماع مرافعات المحامين في إطار مواصلة النظر في الملف.وللتذكير، فقد حوكم أحمد صواب ابتدائيا على ذمة هذه القضية بالسجن لمدة خمسة أعوام مع المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يتولى استئناف الحكم.