المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل تنظم دورة مغاربية للرياضة احتفالا بعيد الشغل العالمي

أعلنت المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل، عن تنظيم تظاهرة رياضية كبرى تحت مسمى " الدورة المغاربية "، بمدينة سوسة من 30 أفريل الى 3 ماي المقبلوتندرج هذه الدورة في اطار الاحتفال بعيد الشغل العالمي لسنة 2026 بهدف تعزيز النشاط الرياضي بين العمل في المغرب العربيوستتميز هذه النسخة بمشاركة فرق وجمعيات رياضية من تونس والجزائر وليبيا والعراق الذي يشارك كضيف شرف في هذه الدورةويتضمن برنامج الدورة منافسات في اختصاصات متعددة تهدف الى تعزيز الروابط بين الشغالين وتشمل كرة القدم (بمشاركة 6 لاعبين) وتنس الطاولة والالعاب الالكترونيةوالى جانب الجانب الرياضي، أعلنت المنظمة عن تنظيم سهرة فنية لتنشيط الدورة وتوطيد علاقات الاخوة بين الوفود المشاركةوتحرص المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة ضمن أنشطتها للسداسي الأول من عام 2026، احتفالاً بـعيد الشغل العالمي وتشمل التظاهرات رياضات مختلفة مثل كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة و كرة اليد والكرة الحديدية لتعزيز الروابط المغاربية وتفعيل رياضة العمل.