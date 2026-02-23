Babnet   Latest update 17:47 Tunis

بلدية تونس تنخرط في برنامج "فالوزيت" لتثمين الزيوت المنزلية المستعملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c76616bcb63.49242595_gfhmpqnikjelo.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 16:45
      
عقدت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، اليوم الاثنين بقصر البلدية بالقصبة، اجتماعا مع ممثلي جمعية "من أجل تونس نظيفة" وشركة "بيودكس" (Biodex) التونسية الرائدة والوحيدة المتخصصة في جمع ومعالجة الزيوت الغذائية المستعملة وتحويلها إلى محروقات بيولوجية (بيوديزل).

ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس، في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري، عبر الانخراط الفعلي في البرنامج الوطني "فالوزيت" (ValoZit) الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED)، والرامي إلى تنظيم جمع الزيوت المنزلية المستعملة من المواطنين، ومنع إهدارها في الطبيعة أو إلقائها في مجاري الصرف الصحي.


يشار البلدية في بلاغها، إلى أن تونس تهدر سنوياً أكثر من 50 ألف طن من الزيوت الغذائية المستعملة، مما يتسبب في تلوث خطير للبيئة وانسداد قنوات الصرف الصحي، خاصة خلال شهر رمضان المعظم الذي يشهد استهلاكاً مرتفعاً لهذه الزيوت.


