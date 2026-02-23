Babnet   Latest update 19:14 Tunis

تركيز مشروع نظام الجودة محور جلسة عمل لمجلس هيئة الانتخابات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 18:45
      
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، جلسة عمل مع الفريق المكلف بالإشراف على إعداد وتركيز مشروع نظام الجودة إيزو 54001 ، واعتماده في إدارة العمليات الانتخابية والشؤون الإدارية والمالية للهيئة، باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية المشروع وضرورة تحقيقه في أقرب الآجال، نظرا لما يشكله من إضافـــة هامة لعمل الهيئــة، خاصة في مجال إدارة الشأن الانتخابي وفق المعايير الفضلى للحوكمة والشفافية، واكتساب مزيد من الثقة على المستويين الوطني والدولي، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.


وتولى رئيس فريق العمل، المدير المركزي للعمليات الانتخابية، تقديم عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز هذا المشروع والخطوات العملية التي تم تحقيقها ونسبة الإنجاز في كل محور من محاور المشروع، إضافة إلى البرنامج المقبل لفريق العمـــل والجدول الزمني للإنجاز.


