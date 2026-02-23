Babnet   Latest update 10:03 Tunis

"لو فيغارو": محاولة انقلاب على خامنئي أفشلها لاريجاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c151ec899c8.45010646_nplojheiqgfkm.jpg>
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 09:49 قراءة: 1 د, 18 ث
      
كتبت صحيفة "لو فيغارو" عن محاولة انقلاب داخل النظام الإيراني استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي لمنعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في جانفي الماضي.

ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، تبلورت المبادرة في الليلة ما بين 7 و8 جانفي، أي قبل يوم واحد من ذروة الاحتجاجات التي قتل فيها آلاف المتظاهرين.


وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس السابق حسن روحاني قاد الخطة إلى جانب شخصيات بارزة من حكومته السابقة، من بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى عدد من رجال الدين من مدينة قم وشخصيات مقربة من الحرس الثوري. وكان الهدف الرئيسي للاجتماع إبعاد خامنئي عن دائرة صنع القرار.


غير أن المحاولة باءت بالفشل في النهاية بسبب عدم حصولها على دعم علي لاريجاني، الذي عين في أوت الماضي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وذكر التقرير أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان أُبقي خارج دائرة النقاش لمنع كشف المخطط. وبعد كشف الخطة، فرضت الإقامة الجبرية على روحاني وظريف لعدة أيام، وتم توقيف شخصيات إصلاحية مقربة منهما بشكل مؤقت.

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن لاريجاني، الذي أحبط الانقلاب الداخلي، تلقى قبل أكثر من شهر بقليل مسؤولية إدارة الدولة من يد خامنئي. ومنذ ذلك الحين، يدير لاريجاني البالغ 67 عاما البلاد فعليا، مما دفع بالرئيس بزشكيان إلى الهامش.

وتوسعت صلاحيات لاريجاني بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تولى مسؤولية قمع الاحتجاجات الدامية الشهر الماضي، وأصبح الآن مكلفا باحتواء جيوب المقاومة للنظام. كما يدير ملف التنسيق مع حلفاء إيران الإقليميين والدوليين، بما في ذلك روسيا وقطر وعُمان. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على المفاوضات النووية مع واشنطن ويضع خططا طارئة لإدارة الدولة في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324120

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet21°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-9
22°-10
22°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>