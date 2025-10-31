Babnet   Latest update 11:25 Tunis

قضية المحامي أحمد صواب: حجز الملف للتصريح بالحكم بعد امتناعه عن الحضور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69048ea4d88d54.74309668_gqmkhjpolefin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامي أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.



وشهدت جلسة اليوم امتناع المحامي أحمد صواب عن الحضور، معلنًا رفضه المحاكمة عن بعد، فيما حضر كل من عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت وعدد من أعضاء هيئة الدفاع، الذين أكدوا بدورهم رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بـ حق كل متهم في المثول مباشرة أمام الهيئة القضائية.



وشدد المحامون الحاضرون على أن المحاكمة الحضورية تمثل أحد الضمانات الأساسية لحق الدفاع، معتبرين أن المثول الفعلي أمام القضاء هو جزء من المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون والدستور.


