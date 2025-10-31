قضية المحامي أحمد صواب: حجز الملف للتصريح بالحكم بعد امتناعه عن الحضور

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامي أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.







وشهدت جلسة اليوم، معلنًا، فيما حضر كل منوعدد من أعضاء هيئة الدفاع، الذين أكدوا بدورهموتمسكهم بـوشدد المحامون الحاضرون على أنتمثل أحد، معتبرين أنهو جزء من المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون والدستور.