تخريب في وسائل النقل العمومي بالعاصمة: مدير عام شركة نقل تونس يصف الحادثة بـ«الجريمة في حق التونسيين»

شهدت ليلة الأربعاء في العاصمة تونس سلسلة من أعمال التهشيم والتخريب استهدفت عدداً من وسائل النقل العمومي، من بينها الميترو رقم 4، وحافلة، وقطار تونس البحرية، مما أثار موجة استنكار واسعة في الشارع التونسي.



وفي مداخلة له ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، مع الإعلاميين حاتم بالعمارة وخليفة بن سالم، عبّر عبد الرؤوف الصالح، الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، عن استيائه العميق مما وصفه بـ«الكارثة» و«الجريمة في حق التوانسة وفي حق أموالهم العامة».



«راهو النقل العمومي ملك التوانسة الكل، واللي يكسرو فيه راهو يضرب في رزقو هو، في رزق الزوالي اللي يركب باش يخدم ولا يقرا».

«نقل تونس موش ملكي، ولا ملك الوزير، هو ملك الشعب الكل. نحافظو عليه كيف نحافظو على ديارنا، خاطر اللي يخرب وسيلة النقل، يخرب في رزقو وفي رزق ولادو».

أوضح الصالح أن أعمال العنف شملتداخل، مؤكداً أن قوات الأمنالذين تتراوح أعمارهم بينكما تملا يتجاوز عمرها شهرين بالرشق بالحجارة، ما ألحق بها أضراراً جسيمة. وقال الصالح إن هذا السلوك «غير مقبول وغير مبرر»، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات أصبحت، خاصة علىالتي تخدم مناطق مثلوالجامعة.وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة «تحرم المواطن البسيط من وسيلة النقل»، مؤكداً أن «كل عملية تخريب تعني حرمان آلاف المواطنين من المواصلات، وتقلّص عدد العربات العاملة في الخطوط الحيوية».وفي سياق متصل، تطرق المدير العام إلىسقط من أحد عربات الميترو، مبيّناً أن التحقيقات أثبتت أنمن قبل بعض الركاب.وقال: «العربة كانت مجهزة بالكاميرات، والباب لم يكن مفتوحاً من تلقاء نفسه… المواطنون هم من خلعوه، ولو لم يقع ذلك لما حصلت الحادثة المؤسفة»، داعياً المواطنين إلىاعتبر الصالح أن ما يحدث منهو، مؤكداً أن الشركة وثّقت جميع الحوادث وقدمتها للجهات الأمنية.وشكر في هذا الإطارعلى تدخلها السريع، لكنه شدد على أن «كل وسيلة نقل لا يمكن أن ترافقها دورية أمنية دائمة»، داعياً إلىوجّه الرئيس المدير العام نداءً إلىمن أجل حماية المرفق العمومي، قائلاً:وأضاف: «ما يصيرش نحرم التونسيين من وسيلة نقلهم بسبب قلة وعي بعض الشباب… هذا موش غضب، هذا تخريب».وختم الصالح حديثه قائلاً:وأكد أن الشركة ستواصل مجهوداتها فيرغم الصعوبات، داعياً إلىالتي تمسّ بصورة تونس وحضارتها.