تخريب في وسائل النقل العمومي بالعاصمة: مدير عام شركة نقل تونس يصف الحادثة بـ«الجريمة في حق التونسيين»
شهدت ليلة الأربعاء في العاصمة تونس سلسلة من أعمال التهشيم والتخريب استهدفت عدداً من وسائل النقل العمومي، من بينها الميترو رقم 4، وحافلة، وقطار تونس البحرية، مما أثار موجة استنكار واسعة في الشارع التونسي.
وفي مداخلة له ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، مع الإعلاميين حاتم بالعمارة وخليفة بن سالم، عبّر عبد الرؤوف الصالح، الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، عن استيائه العميق مما وصفه بـ«الكارثة» و«الجريمة في حق التوانسة وفي حق أموالهم العامة».
حادثة تهشيم الميترو والحافلاتأوضح الصالح أن أعمال العنف شملت تهشيم نوافذ الميترو رقم 4 بالحجارة داخل محطة ساحة الجمهورية، مؤكداً أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف المعتدين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة.
كما تم الاعتداء على حافلة جديدة لا يتجاوز عمرها شهرين بالرشق بالحجارة، ما ألحق بها أضراراً جسيمة. وقال الصالح إن هذا السلوك «غير مقبول وغير مبرر»، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات أصبحت شبه يومية، خاصة على الخطوط الأكثر شعبية التي تخدم مناطق مثل الملاسين، سيدي حسين، المنوبة والجامعة.
وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة «تحرم المواطن البسيط من وسيلة النقل»، مؤكداً أن «كل عملية تخريب تعني حرمان آلاف المواطنين من المواصلات، وتقلّص عدد العربات العاملة في الخطوط الحيوية».
حادثة وفاة شاب على خط الميترو رقم 4وفي سياق متصل، تطرق المدير العام إلى حادثة وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة سقط من أحد عربات الميترو، مبيّناً أن التحقيقات أثبتت أن باب العربة تم خلعه عمداً من قبل بعض الركاب.
وقال: «العربة كانت مجهزة بالكاميرات، والباب لم يكن مفتوحاً من تلقاء نفسه… المواطنون هم من خلعوه، ولو لم يقع ذلك لما حصلت الحادثة المؤسفة»، داعياً المواطنين إلى الوعي بخطورة العبث بمعدات النقل العمومي.
تحذير من “تخريب ممنهج”اعتبر الصالح أن ما يحدث من رشق بالحجارة وتمزيق للمقاعد في القطارات والحافلات هو تخريب ممنهج يهدد استمرارية المرفق العمومي، مؤكداً أن الشركة وثّقت جميع الحوادث وقدمتها للجهات الأمنية.
وشكر في هذا الإطار الوحدات الأمنية على تدخلها السريع، لكنه شدد على أن «كل وسيلة نقل لا يمكن أن ترافقها دورية أمنية دائمة»، داعياً إلى تحمل جماعي للمسؤولية.
رسالة إلى المواطنين والأولياءوجّه الرئيس المدير العام نداءً إلى الأولياء والمجتمع المدني من أجل حماية المرفق العمومي، قائلاً:
«راهو النقل العمومي ملك التوانسة الكل، واللي يكسرو فيه راهو يضرب في رزقو هو، في رزق الزوالي اللي يركب باش يخدم ولا يقرا».
وأضاف: «ما يصيرش نحرم التونسيين من وسيلة نقلهم بسبب قلة وعي بعض الشباب… هذا موش غضب، هذا تخريب».
وختم الصالح حديثه قائلاً:
«نقل تونس موش ملكي، ولا ملك الوزير، هو ملك الشعب الكل. نحافظو عليه كيف نحافظو على ديارنا، خاطر اللي يخرب وسيلة النقل، يخرب في رزقو وفي رزق ولادو».
وأكد أن الشركة ستواصل مجهوداتها في الصيانة والإصلاح رغم الصعوبات، داعياً إلى وقف السلوكيات التخريبية التي تمسّ بصورة تونس وحضارتها.
