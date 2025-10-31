Babnet   Latest update 06:16 Tunis

السودان.. اعتقال السفاح "أبو لولو" بعد فيديوهات تلذذه بإعدام ضحاياه وتصويرهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69044fcd8314b3.74993798_igqjnfhomlekp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 06:16
      
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في ارتكاب تجاوزات بمدينة الفاشر حاضرة ولاية دارفور وعلى رأسهم المدعو "أبو لولو".

وقالت قوات الدعم السريع في منشور على "تلغرام": "تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا، القبض على عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو".



وتابعت أن "اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للعدالة".

وأفادت بأن "هذه الإجراءات تأتي منعا لأي انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية أو تجافي الفطرة السليمة أو تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف".
وشددت في بيانها على أن القوات تتعامل بمسؤولية كاملة لإحقاق العدالة الحقة، بعيدا عن أي توظيف دعائي أو تماه مع حملات التهويل والتسييس التي تسعى أبواق ومنصات الحركة الإسلامية المنهزمة إلى اتخاذها ذريعة لتمرير أجنداتها الخبيثة ومداراة خيباتها التاريخية.

وجددت القوات حرصها التام على بسط سيادة حكم القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات، مهما كانت محدودة أو ناتجة عن سلوكيات فردية وتؤكد أنه لا كبير أمام القانون.


