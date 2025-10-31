Babnet   Latest update 13:11 Tunis

الرابطة اللأولى: الأولمبي الباجي يعلن تأهيل الثلاثي شريف كمارا ومحمد أمين الذويبي ومحمد أمين الطرابلسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ef4284fec9694.49572926_fhqngikopjelm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 12:50
      
أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي اليوم الجمعة أنه تمّ بصفة رسميّة تأهيل الثلاثي شريف كمارا ومحمد أمين الذويبي ومحمد علي الطرابلسي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
وأوضحت في بلاغ على الصفحة الرسمية للأولمبي الباجي أنّ الثلاثي المذكور الذي تمّ انتدابه في شهر أوت الماضي لمدة موسمين سيكون مؤهّلًا للمشاركة في المقابلة القادمة أمام النادي الرياضي البنزرتي يوم الاحد لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
كما أوردت الهيئية التسييرية للأولمبي الباجي أنّها تواصل العمل على تأهيل بقية اللاعبين المنتدبين في أقرب الآجال.

يذكر أنّ الأولمي الباجي كان قد تعاقد مع المدافع الغيني شريف كمارا من النجم الساحلي ومتوسط الميدان محمد علي الطرابلسي من الخمس الليبي والمدافع محمد أمين الذويبي من شبيبة القيروان.

يشار الى أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين مقابل 7 هزائم.


