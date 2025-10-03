الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما الذي يجب أن يعرفه التونسيون عن الإجراءات الجديدة

ابتداءً من، ستدخلحيّز التنفيذ نظامًا جديدًا للرقابة البيومترية يخص جميع المسافرين من غير الأوروبيين، ومن بينهم التونسيون، عند الدخول والخروج من فضاء شنغن. ويهدف هذا الإجراء إلى، من خلال جمع بيانات بيومترية تشمل الصورة والبصمات.بالنسبة إلى، فإن هذا الإصلاح يعني أن كل عملية دخول أو خروج من فضاء شنغن ستُسجّل في. وستُخزّن هذه البيانات في قاعدة بيانات أوروبية لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح للسلطات بمتابعة سجلّ التنقلات وكشف أي حالات

وعليه، سيتعيّن على المسافرين التونسيين تقديم بياناتهم البيومترية منذ أول مرور لهم عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وسيُعفى الأطفال دون 12 عامًا من تقديم بصماتهم، غير أنستبقى إلزامية. أما المسافرون الدائمون فستخضع بياناتهم للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات، ما يسهّل مرورهم لاحقًا ويعزز في الوقت ذاته إجراءات الأمن.كما تمثّل هذه الخطوة بدايةعند الدخول والخروج من فضاء شنغن، ليُستعاض عنها بالتسجيلات الإلكترونية في نظام EES. ومن المنتظر أن يكتمل تطبيق هذا النظام بشكل كامل يوم، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا لتكييف الإجراءات وحلّ أي إشكالات لوجستية محتملة.في فرنسا مثلًا، تمّت برمجةللتعامل مع زيادة حجم العمل وتجنّب طول الانتظار، وهو ما يهمّ خصوصًا المسافرين التونسيين الذين يتوجهون بانتظام إلى أوروبا للسياحة أو الدراسة أو الأعمال. وأكدت السلطات الأوروبية أن الهدف من هذا النظام هومع توفير حماية أفضل ضدويمثّل هذا الإصلاح بالنسبة للتونسيينفي طريقة السفر إلى أوروبا. وينصح الخبراء المسافرين بضرورة الاطلاع على الإجراءات الجديدة، وتخصيص وقت إضافي عند العبور، والتأكّد من أن وثائق سفرهم محدثة.باختصار، يشكل نظاممحطة مفصلية في، وعلى تونس، مثلها مثل باقي الدول خارج الاتحاد، أن ترافق مواطنيها في التكيّف مع هذه القواعد الجديدة.المصدر: جريدة لابريس/تونس