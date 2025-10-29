Babnet   Latest update 06:41 Tunis

قابس: حملة "أوقفوا التلوث" تؤكد التمسك بتفكيك الوحدات وتدعو الي مسيرة شعبية يوم 31 أكتوبر‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1297d982b0.93108276_fmjhilpneqgok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025
      
دعت الثلاثاء 28 أكتوبر، حملة "أوقفوا التلوث"، أهالي قابس الي المشاركة بكثافة في مسيرة شعبية يوم الجمعة 31 أكتوبر تحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات".

وشددت الحملة على ضرورة مواصلة "الملحمة التاريخية " التي كان من بين أبرز محطاتها الاضراب العام ومسيرة يوم 21 أكتوبر الني كانت بمثابة الاستفتاء حول مطلب تفكيك الوحدات وفق بيان الحملة.



وأكدت على أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق هو الاستمرار في النضال
المنظم والمسؤول الي ان يتم انهاء جريمة الاغتيال البيئي وتفعيل قرار تفكيك الوحدات.


