قابس: حملة "أوقفوا التلوث" تؤكد التمسك بتفكيك الوحدات وتدعو الي مسيرة شعبية يوم 31 أكتوبر‎

دعت الثلاثاء 28 أكتوبر، حملة "أوقفوا التلوث"، أهالي قابس الي المشاركة بكثافة في مسيرة شعبية يوم الجمعة 31 أكتوبر تحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات".



وشددت الحملة على ضرورة مواصلة "الملحمة التاريخية " التي كان من بين أبرز محطاتها الاضراب العام ومسيرة يوم 21 أكتوبر الني كانت بمثابة الاستفتاء حول مطلب تفكيك الوحدات وفق بيان الحملة.









وأكدت على أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق هو الاستمرار في النضال

المنظم والمسؤول الي ان يتم انهاء جريمة الاغتيال البيئي وتفعيل قرار تفكيك الوحدات.