السودان بين صمت العالم ونزيف الحرب.. طارق الكحلاوي يشرح جذور المأساة وتعقيدات الصراع

رغم هول المأساة التي يعيشها السودان، تبقى أخباره مظلومة إعلاميًا، لا تحظى بالتغطية التي تليق بحجم الكارثة الإنسانية هناك.

فبين المجازر في دارفور، وحصار المدنيين في الفاشر، والانهيار الكامل لمقومات الحياة، يواصل السودانيون معركتهم من أجل البقاء في صمت عالمي يكاد يكون متواطئًا.





من نظام البشير إلى سقوط الدولة



دارفور.. الجرح المفتوح



حرب أهلية بأبعاد إقليمية



جرائم حرب وانهيار إنساني



"السودان كان يمكن أن يكون سلة غذاء العالم العربي، لكنه غارق في معارك على السلطة بين جنرالات لا يملكون أي مشروع وطني حقيقي"، على حدّ قوله.

مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي



حرب عبثية في بلد يملك كل مقومات الحياة



"السودان اليوم خنجر في خاصرة المنطقة العربية، وحربه ليست حرب وطن بل صراع سلطة بين أمراء حرب، بينما يدفع الشعب الثمن من دمه ومستقبله".

ورغم هذا التعتيم الإعلامي على ما يجري في السودان، جاءت، مشكورًا، لتضع الأمور في سياقها التاريخي والسياسي، وتقدّمبين الجيش وقوات الدعم السريع، كاشفًا أبعاد الحرب الإقليمية وتداعياتها المأساوية على المدنيين، في محاولة لفهم ما يجري فعلاً خلف هذا النزيف الصامت.وفي مداخلة تحليلية ضمن برنامجعلى إذاعة، قدّمقراءة معمّقة للوضع الراهن في، مفسّراً جذور الحرب الدائرة اليوم بينبقيادةبقيادة، وما خلفته مناستهلّ الكحلاوي حديثه بتتبع المسار التاريخي للأزمة، مبيّناً أن جذورها تعود إلىالذي حكم السودان منذ انقلاب عامبدعم منبقيادةوأوضح أن البشير، بعد صراع داخلي مع الترابي،بدعم مجموعة من الجنرالات، مشيراً إلى أن النظام كانفي بداياته.وأضاف أن السودانعام 2011، لكنه عرفأطاحت بالبشير وأتت بـ"مجلس عسكري انتقالي" بقيادة البرهان. في تلك الفترة، كانت هناكعُرفت لاحقاً باسمبقيادة حميدتي، تم دمجها جزئياً ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية.شرح الكحلاوي أنكان وما يزال بؤرة التوتر الأخطر في السودان. فالمنطقة الغنية بالثروات رغم طبيعتها القاحلة، كانت مسرحاً لصراعات قبلية ومواجهات بينمدعومة من النظام السابق.ومن رحم هذه الفوضى، برز، الذي بدأ كـ"زعيم ميليشيا محلية" قبل أن يتحول تدريجياً إلىبفضل تجارة السلاح والمعادن النادرة، والعلاقات العابرة للحدود معوأشار الكحلاوي إلى أن الحرب الحالية اندلعت بعد فشل دمج قوات حميدتي في الجيش، وتحوّلت إلى، مضيفاً أن "الجيش السوداني يمثّل الحرس القديم المرتبط بنظام البشير، بينما قوات الدعم السريع تمثل قوة موازية ذات خلفية قبلية واقتصادية".أكد الكحلاوي أن الصراع السوداني تجاوز الحدود الداخلية، ليصبحوأوضح أنتدعم حميدتي وقواته، بينماتقف إلى جانب الجيش السوداني والبرهان.وصف هذه المفارقة بأنها "صورة جديدة من التداخل الإقليمي المعقد"، حيث أصبحتوأضاف أنتلعب دوراً غير معلن، إذ تربطها علاقات وثيقة بالطرف الإماراتي، وقد نسّقت في السابق مع البرهان في إطار، مشيراً إلى أن تل أبيب "تحافظ على نفوذها عبر دعم الأطراف القادرة على ضمان مصالحها الأمنية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي".تطرّق الكحلاوي إلى ما وصفه بـ"المجازر البشعة" في، خصوصاً في مدينةالتي شهدت مؤخراً سقوطبيد قوات حميدتي.وأشار إلىتوثّق "عمليات إعدام وتعليق للمدنيين على الأشجار"، معتبراً أن ما يحدث هولا يمكن تبريرها سياسياً.وقال إن السودان، رغم موارده الزراعية والمائية الضخمة، تحوّل إلىوفي سياق متصل، أشار الكحلاوي إلى بيانات الأمم المتحدة التيفي الفاشر، محذّرة من كارثة إنسانية نتيجةودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة،، المجتمع الدولي إلى، فيما عبّر الأمين العامعن قلقه منإلى السودان، مطالباً بوقف فوري للأعمال العدائية والانخراط فياختتم الكحلاوي مداخلته قائلاً إن السودان، رغم نخبه المتعلمة وثرواته الهائلة، يعيش اليومتغذيها أطماع داخلية وتدخلات خارجية:وأكد في ختام تحليله أن، لأن استمرار الحرب "سيحوّل السودان إلى صومال جديدة في قلب إفريقيا".