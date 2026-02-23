Babnet   Latest update 20:54 Tunis

باجة: ارتفاع عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 20:03
      
سجل عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية بولاية باجة، التي يتواصل توزيعها الى غاية اليوم العاشر من شهر رمضان، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات المنقضية حيث وصل عددهم الى 3265 منتفعا مقارنة ب2650 منتفعا سنة 2025 .

كما سجل ارتفاع في عدد المنتفعين باكلات "مائدة الإفطار" التي تم تركيزها بمدينة باجة، حيث بلغ 405 منتفعين مقارنة ب385 منتفعا سنة 2025 و250 منتفعا سنة 2024.

وبين المتصرف الجهوى للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بباجة محمد العياري لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم الاعتماد على قائمات منظومة الأمان الاجتماعي واعتماد شروط معينة في اسناد المساعدات ومنها العائلات الأكثر عددا من الأبناء والعائلات التي بها شخص معوق او اكثر ومحدودة الدخل، مشيرا الى ان قيمة المساعدة الواحدة تبلغ 110 دنانير للطرد الغذائي الواحد، الذى يحتوى على قرابة 17 مادة غذائية ومنها زيت الزيتون والحليب والدرع والسكر.
وأشار أيضا الى انه تم تسجيل اقبال عدد من الجمعيات على توزيع المساعدات بعدد من مناطق ولاية باجة، ومنها توزيع "روتري كلوب" مؤخرا ل1000 مساعدة .
