قابس: حجز اكثر من 3200 لتر زيت مدعم منذ انطلاق شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6012fee0bd1f91.53925841_fmojenplhgiqk.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 21:42
      
قدرت ولاية قابس، اليوم الاثنين كمية الزيت النباتي المدعم المحجوزة لدى بعض التجار الذين امتنعوا عن بيعها وقاموا بتخزينها بصفة غير قانونية منذ بداية شهر رمضان المعظم ب3264 لترا.

 وأضافت الولاية في بلاغ لمصالح الاعلام بها ان فريقا مشتركا من مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الامنية (شرطة بلدية وأمن عمومي) داهم مساء اليوم مسكنا بقابس المدينة وتم ضبط شاحنة خفيفة كان أحد الافراد بصدد تنزيل 360 لترا من الزيت النباتي المدعم.

وحجزت عناصر الفريق بعد دخولها المسكن وبعد استشارة النيابة العمومية 240 لترا من الزيت النباتي المدعم كانت مخزنة في لدائن.
 وقد تم الاحتفاظ بصاحب البضاعة من قبل المصالح الأمنية وتم ضخ المحجوز والمقدر ب 600 لترا بالمسالك القانونية للتوزيع.


من جهة أخرى تم حجز 1008 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر جملة تعمد اخفاء هذه الكمية والامتناع عن بيعها لتصبح بذلك جملة كمية الزيت النباتي المدعم المحجوز منذ بداية شهر رمضان المعظم 3264 لترا.
