قرار قضائي في حق رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/686ce5aeb67de0.00794313_pigkehfjlmnqo.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 12:30
      
أحضرت اليوم الوحدات الأمنية إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال ماهر شعبان ومتهما ثانيا، وذلك لمحاكمتهما في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية، استجابة لطلب محامي المتهمين، لانتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.

