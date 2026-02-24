Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بنزرت: انطلاق أشغال تهيئة مجموعة من الطرقات البلدية بمنزل جميل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manzeljmil4.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 23:08
      
أعطيت، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال تهيئة مجموعة من الطرقات البلدية في أكثر من 11 نهجا بمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت عن طريق مقاولة تونسية، وبكلفة تناهز 1.1 مليون دينار ، بالتوازي مع تفعيل الجهاز الرقابي الفني لضمان جودة الأشغال ووظيفيتها الكاملة، تعزيزا لجودة الحياة بالمنطقة.

وتشمل أشغال الصيانة والتعهد، وفق ماورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كلّا من نهج ابن خلدون، ونهج الفاضل بن عاشور، ونهج الهادي شاكر أو حومة الجميلي، ونهج 18 جانفي، ونهج الحبيب عريفة، وطريق الحماري، وطريق نادي الفروسية، وطريق كوشة الجير المؤدي للرمال، وشارع فرنسا، وجزء هام من شارع 9 افريل.


ويندرج هذا المشروع في اطار برنامج استثماري بلدي تم اعداده وتنفيذه بدعم من السلط الجهوية والمحلية، ويتضمن مواصلة اشغال توسعة شارع الحبيب بورقيبة بكلفة 230 الف دينار، وتجميل مدخل المدينة وتهيئة حديقة بوجمعة بكلفة 350 الف دينار الذي ينتظر ان تنطلق قريبا اشغاله الفنية بالتوازي مع تقدم الإجراءات الإدارية الخاصة بمشروع تهيئة المدينة العتيقة والذي سيشمل التبليط والانارة التجميلية بكلفة 380 الف دينار .
وتشمل التدخلات أيضا تحسين وتهيئة مجموعة من الطرقات البلدية بالمنطقة بكلفة 1 مليون دينار ضمن برنامج الاستثمار البلدي بعنوان السنة الجارية 2026 ، وغيرها من المشاريع المبرمجة والهادفة لمزيد تعزيز المرافق الخدماتية والرفع من جاذبية المنطقة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات ولاسيما منها المرافق ذات القرب من المواطن، وفق نفس المصدر.

 
