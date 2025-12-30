كاس امم افريقيا 2025 : المنتخب التونسي يتعادل مع تنزانيا 1-1 ويلاقي مالي في ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954140bb61b48.54415395_nqigjmkphoefl.jpg width=100 align=left border=0>

اكتفى المنتخب الوطني التونسي بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بمنتخب تنزانيا بالملعب الاولمبي بالرباط ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب الى غاية 18 جانفي القادم.

وتمكن المنتخب التونسي بفضل هاته النتيجة من انهاء الدور الاول في المجموعة الثالثة ب4 نقاط متاهلا الى الدور ثمن النهائي حيث سيلاقي نسور قرطاج يوم السبت القادم منتخب مالي ضمن هذا الدور انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا (س20) بالدار البيضاء.

وافتتح اللاعب اسماعيل الغربي النتيجة من ضربة جزاء (41) قبل ان يتمكن لاعب منتخب تنزانيا فيصل سالوم من تعديل الكفة (48).





وكان منتخب نيجيريا قد فاز في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة على اوغندا بنتيجة 3-1 منهيا الدور الاول في صدارة ترتيب المجموعة 9 نقاط.