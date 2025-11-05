المروج: كلاب سائبة تهاجم تلميذة وتثير مجدداً جدل الخطر المتنامي لهذه الظاهرة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر هجوماً لعدد من الكلاب السائبة على تلميذة في منطقة المروج موجة استنكار واسعة، بعد أن ظهرت الفتاة في حالة هلع شديد قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لتخليصها وطرد الكلاب من المكان.



هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة ملف الكلاب السائبة في تونس، الذي أصبح يمثل تهديداً متزايداً للمواطنين، خصوصاً في الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المدارس.



خطر صحي متفاقم



أرقام مقلقة



الأسباب البيئية وتفاقم الظاهرة



داء الكلب.. عبء صحي عالمي



تشيرإلى أن الكلاب السائبة تُعدّ(السعار)، وهو مرض قاتل ينتقل إلى الإنسان أو الحيوان، وتتحمل الكلاب والقطط مسؤوليةبداء الكلب حول العالم.في تونس،لدى وزارة الصحة منإلى، وكانتمن هذه الإصابات.سُجّلت في تونس خلال سنةنتيجة الإصابة بداء الكلب، مقابل* أكثر منتلقّوا التلقيح الوقائي ضد المرض سنة 2023.* تم إحصاءسنة 2023 مقابل، أي بزيادة قدرها، بحسب* يُقدّر العدد الجملي للكلاب في البلاد، بما في ذلك الكلاب المنزلية والسائبة، بـوفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.* بلغللكلاب والقطط المنزليةيرجع خبراء البيئة والصحة هذا الانتشار الكبير إلىفي عدد من المدن، إذ تتغذى الكلاب السائبة على، ما يجعلها تتكاثر قرب الأحياء السكنية.ويشير مراقبون إلى أنّلمقاومة هذه الظاهرة يسهم فيعلى التونسيين، في ظلوتزايد حالات الإصابة بداء الكلب.بحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب داء الكلب في، خصوصاً في، حيث يشكّلوتُقدّربنحو، نتيجة الخسائر البشرية والمصاريف الطبية والوقائية.الحادثة الأخيرة فيتسلّط الضوء مجدداً علىلوضع خطة عاجلة للحدّ من هذه الظاهرة التي تهدد