معهد القصّاب لتقويم الأعضاء ينجح في إدماج تقنيات جديدة لجراحة العمود الفقري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6951a0c7083c68.94298116_hglieoqfnkpmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 22:22
      
سجّل قسم جراحة عظام الأطفال بمعهد القصّاب لتقويم الأعضاء بمنوبة بإشراف الدكتور مراد الجنزري، مؤخّرا ،  نجاح أول عملية جراحية لعلاج إعوجاج العمود الفقري لدى طفل (scoliose) باستعمال نظام الملاحة الجراحية، حسب بلاغ صادر، عشية الأحد، عن وزارة الصحّة.

ويعدّ نظام الملاحة الجراحية ، حسب البلاغ، تقنية حديثة تم اعتمادها لرفع دقّة التدخل الجراحي  ونجاعته، وتحسين نتائج أفضل  وتعزيز سلامة وآمان المرضى، لا سيما الأطفال.

وتعرّف مؤسسات استشفائية عربية ودولية،  نظام الملاحة الجراحية على أنه تقنية حاسوبية متطورة موجهة للجراحة، تُستخدم لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للمنطقة المراد التدخّل الجراحي عليها في ظهر المريض، عبر تقنيات التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي والمقطعي المحوسب أو التنظير التألقي أو ما يعرف بصور فلوروسكوبي، تعتمد في توجيه الجراح بدقة فائقة في الوقت الفعلي، لتتبع موضع أدواته الجراحية بالنسبة للنموذج التشريحي الذي تمّ إنشاؤه من قبل الجهاز، والتأكّد من وضع مسامير التثبيت في المكان الصحيح في العمود الفقري في العمليات التي تتطلب هذا النوع من التداخل الجراحي.

واعتبرت الوزارة أن هذا النجاح  يؤكّد مدى كفاءة الإطارات الطبية والشبة طبيّة ومدى حرص الوزارة على تطوير التجهيزات الطبيّة في المستشفيات العمومية واعتمادها أحدث التّقنيات لتحسين جودة الخدمات الصحيّة.
