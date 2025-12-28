التعادل يحسم قمة الكاميرون وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6951a85d4fa418.00330308_mpkohifngjqel.jpg width=100 align=left border=0>

في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، تعادل منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار (1-1)، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.



وبادر أماد دياللو بالتسجيل لمصلحة كوت ديفوار في الدقيقة 51، لكن حامل اللقب لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز جيسلان كونان، نجم منتخب (الأفيال)، هدفا عكسيا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 56.









بتلك النتيجة، وضع المنتخبان قدما في دور الـ16 للمسابقة، بعدما رفع رصيدهما إلى 4 نقاط، ويتقاسما صدارة ترتيب المجموعة، لتصبح الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد مراكز المنتخبات الأربعة في تلك المجموعة.



ويختتم منتخب كوت ديفوار، المتوج بالبطولة 3 مرات، مبارياته في المجموعة أمام منتخب الغابون، متذيل الترتيب بلا نقاط بالجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى في نفس الوقت بين منتخبي الكاميرون، الفائز باللقب 5 مرات، وموزمبيق، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.