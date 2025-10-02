Babnet   Latest update 12:32 Tunis

حادث مرور خطير في الطريق السيارة الحمامات-سوسة يسفر عن تصادم عدد من السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 10:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
جد الخميس 2 أكتوبر، حادث مرور خطير في الطريق السيارة الحمامات- سوسة تسبّب في اصطدام عدد من السيارات ما خلف عددا من الاصابات.

وحسب المعطيات الاولية بخصوص الحادث فقد انقلبت احدى السيارات جراء السرعة المفرطة قبل ان تتسبب في اصطدام مجموعة من السيارات مخلفة اصابات متاوفتة الخطورة وقد حلت وحدات الحماية المدنية علي عين المكان لتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم الي المستشفى.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315867


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-20
23°-20
25°-19
28°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    