حادث مرور خطير في الطريق السيارة الحمامات-سوسة يسفر عن تصادم عدد من السيارات

جد الخميس 2 أكتوبر، حادث مرور خطير في الطريق السيارة الحمامات- سوسة تسبّب في اصطدام عدد من السيارات ما خلف عددا من الاصابات.



وحسب المعطيات الاولية بخصوص الحادث فقد انقلبت احدى السيارات جراء السرعة المفرطة قبل ان تتسبب في اصطدام مجموعة من السيارات مخلفة اصابات متاوفتة الخطورة وقد حلت وحدات الحماية المدنية علي عين المكان لتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم الي المستشفى.





