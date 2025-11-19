Babnet   Latest update 15:08 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة الأولى لصالون الصناعات التقليدية والسياحة التونسي الايفواري من 05 إلى 08 فيفري بأبيدجان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 14:49 قراءة: 0 د, 34 ث
      
من المنتظر، أن يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في الدورة الأولى لصالون الصناعات التقليدية والسياحة التونسي الايفواري "SATIT "بأبيدجان بالشراكة مع، الغرفة الايفوارية التونسية للتجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 08 فيفري 2026.

وينتظر مشاركة عشرة حرفيين في اختصاصات مختلفة لعرض وبيع منتوجاتهم وعقد لقاءات أعمال في مجال الصناعات التقليدية.



وأفاد الديوان في بلاغ له، أنه سيتكفل بشحن المنتوجات ذهابا وايابا في حين سيتكفل الحرفي بدفع معلوم المشاركة المحدد بألف دينار (1000 دينار)، تذكرة السفر والاقامة.

ودعا ديوان الصناعات التقليدية الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر وأن آخر أجل لقبول ملفات المشاركة حدد ليوم 28 نوفمبر 2025.

رصد


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318763


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*