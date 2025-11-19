الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة الأولى لصالون الصناعات التقليدية والسياحة التونسي الايفواري من 05 إلى 08 فيفري بأبيدجان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في الدورة الأولى لصالون الصناعات التقليدية والسياحة التونسي الايفواري "SATIT "بأبيدجان بالشراكة مع، الغرفة الايفوارية التونسية للتجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 08 فيفري 2026.



وينتظر مشاركة عشرة حرفيين في اختصاصات مختلفة لعرض وبيع منتوجاتهم وعقد لقاءات أعمال في مجال الصناعات التقليدية.









وأفاد الديوان في بلاغ له، أنه سيتكفل بشحن المنتوجات ذهابا وايابا في حين سيتكفل الحرفي بدفع معلوم المشاركة المحدد بألف دينار (1000 دينار)، تذكرة السفر والاقامة.



ودعا ديوان الصناعات التقليدية الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر وأن آخر أجل لقبول ملفات المشاركة حدد ليوم 28 نوفمبر 2025.



