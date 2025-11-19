توزر: ضبط برنامج جهوي لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من السلوك الادماني في الوسط المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/tozeur2015.jpg width=100 align=left border=0>

تم خلال جلسة عمل، جمعت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للصحة بتوزر، أمس الثلاثاء، وضع برنامج جهوي لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من السلوك الإدماني، حضرها إلى جانب ممثلي الإدارتين المعنيتين، أخصائيون نفسانيون وطبيب نفساني، وذلك تنفيذا لمذكرة واردة من وزارة التربية تدعو إلى تنسيق الجهود بين الطرفين من أجل الحد من السلوك الإدماني، بحسب المندوب الجهوي للتربية عادل العبيدي.



وأوضح المصدر نفسه في تصريح لصحفية "وات" أن مختلف الأنشطة التي سيقع تنفيذها لاحقا، تركّز بشكل أساسي على استهلاك المواد المخدرة لدى المراهقين في الوسط المدرسي على أن يكون تنفيذ البرنامج مشتركا بين الإدارتين، وهو يضم عدة محاور منها تكوين الإطار التربوي المشرف على النوادي المدرسية وخاصة النوادي الصحية، وكذلك خلق أنشطة فنية وثقافية ورياضية تهتم بموضوع الإدمان.









وسيتم كذلك تنظيم أنشطة ويوم مفتوح موجه لجميع التلاميذ فضلا عن اقتراح أنشطة تحسيسية في كل مؤسسة تربوية على حدة، وينطلق البرنامج وفق المندوب الجهوي للتربية يوم 9 جانفي 2026 بيوم تحسيسي يستهدف في مرحلة أولى مديري المؤسسات التربوية والأساتذة والمشرفين على نوادي الصحة، ليتم بعدها تنفيذ أنشطة موجهة للتلاميذ.