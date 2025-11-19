اليوم... المستشفيات دون الأطباء الشبان بسبب فشل جلسة التفاوض...

عاد ملفّ الأطباء الشبان إلى الواجهة من جديد بعد فشل جلسة التفاوض التي انعقدت يوم الثلاثاء بين ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعمادة الأطباء. الجلسة، التي كان يُعوَّل عليها لتهدئة التوتر، انتهت دون أي اتفاق، ما دفع المنظمة إلى التمسّك بتنفيذ الإضراب العام الوطني المقرر اليوم الأربعاء مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، تزامنًا مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026.

تراتيب الإضراب



الدكتور وجيه ذكّار أوضح أنّ التحرك الاحتجاجي يأتي رفضًا لما اعتبرته المنظمة "مماطلة" من وزارة الصحة في تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025، وأبرزها:في المستشفيات، وهي مستحقات متراكمة منذ سنوات في بعض الأقسام.أو الإبقاء على مقرّ السكن، وهي إجراءات تم الاتفاق على بدء تنفيذها منذ دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025.لكن، وفق ما صرّح به رئيس المنظمة،، واعتبرت أن الزيادات التي سيقع اعتمادها هي الزيادات العامة الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وليست زيادات خصوصية كما تم الاتفاق عليه سابقًا.الدكتور ذكّار أكّد أنّ المنظمة فوجئت بطرح فكرة "إعادة تشكيل لجنة جديدة" للنظر في شروط الخدمة المدنية، رغم أن لجنة سابقة أنهت عملها وأصدرت مخرجات واضحة منذ جويلية 2025. كما اعتبر أن المقترح الحكومي بتمتيع الأطباء الشبان بزيادة عامة بـ100 دينار – خاضعة للضريبة – لا يستجيب للاتفاق الأصلي المتعلق بزيادة خصوصية.وأضاف أنّ ممثل رئاسة الحكومة أشار خلال الجلسة إلى أنّ، وهو ما اعتبرته المنظمة "نكوصًا" عن التعهدات السابقة.في كلّ الكليات والمستشفيات الجهوية والجامعية.حفاظًا على سير الخدمات الحيوية.عبر فرق استمرار في مختلف الأقسام.* تنظيمبداية من العاشرة صباحًا.* دعوة النواب إلى الاستماع مباشرة للأطباء الشبان، تزامنًا مع مناقشة ميزانية وزارة الصحة.أفاد الدكتور وجيه ذكّار أن المنظمة ستعقد اجتماعات عامة لتقييم التحرك، وفي حال غياب أي تجاوب حكومي فسيتمفي إطار القانون.