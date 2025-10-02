فاطمة المسدي: "من يسعى إلى فتح حوار مع الكيان حتى باللاسيلكي، فهو مطبّع"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6851d1c89532e1.57589380_fngmloqepikhj.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت النائبة فاطمة المسدي أنه لا مجال للتواصل مع الكيان الصهيوني بخصوص إطلاق سراح الناشطين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مشددة على أن ذلك يُعدّ بابًا للتطبيع المرفوض.



وأشارت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إلى تصريحات الناطق باسم القافلة وائل نوار الذي ظهر في مقطع مصوّر وهو يرد على جنود الاحتلال قبل إيقافه. وكتبت:

