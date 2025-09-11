جدل واسع بعد تدوينة للإعلامي لطفي العماري حول «أسطول الصمود»‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c26720ab52e9.07082173_ongliqhpejfkm.jpg width=100 align=left border=0>

أثار الإعلامي لطفي العماري جدلًا على منصّات التواصل إثر تدوينة خاطب فيها المشاركين في أسطول الصمود متسائلًا: «تريدون دعم غزّة أم تحويل تونس إلى غزّة؟».



وهو ما خلف عديد التفاعلات بين من أيّد فكرة العماري وتحدث عن "عديد نقاط الاستفهام التي تحوم حول هذا التحرك ومن يقف وراءه" وبين من اعتبر أن "الشيء من مأتاه لا يستغرب" مذكرا برواية الانفاق الشهيرة للطفي العماري التي حفرتها حماس في الشعانبي.

