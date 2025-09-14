منجي الخضراوي يعلّق على انتخاب بوبكر بالثابت: لماذا لم يصوّت الإسلاميون للعيادي ولا اليسار للهادفي؟

أثار فوز الأستاذ بوبكر بالثابت بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025-2028 من الدور الأوّل، بحصوله على 2193 صوتًا (57 بالمائة) متقدّمًا على منافسيه الثمانية، نقاشًا واسعًا في الوسط الحقوقي والسياسي.



وفي هذا السياق، كتب الصحفي منجي الخضراوي تدوينة تناول فيها خفايا التصويت وتوازنات المهنة، متسائلًا: «لماذا لم يصوّت الإسلاميون للعيادي ولا اليسار للهادفي؟ هل هي صفقة أم إكراهات المهنة؟».



وأشار الخضراوي إلى أن التصويت لبوبكر بالثابت جاء بدعم من مختلف فئات المحامين:: المتمرّنون، محامو الاستئناف، ومحامو التعقيب.: القوميون، اليسار، الإسلاميون، بعض الدستوريين، و"الأغلبية الصامتة" من المهنيين.وأوضح أنّ هذا التوافق الواسع ساهم في فوز بالثابت من، مذكّرًا بأنّ آخر مرّة حُسمت فيها العمادة من الجولة الأولى كانت سنة 2016 بفوز، وقبلهوعن عدم تصويت الإسلاميين لزميلهم، كتب الخضراوي أنّ السبب يعود إلى عاملين:1. أنّرغم تقاطعه مع خطاب الإسلاميين في بعض الجوانب.2. أنّ الإسلاميين يسعون إلى، وهو ما لا يقبله العيادي المعروف بصراحته ومواجهته للسلطة، ما يجعله، بحسب الخضراوي، أقرب نضاليًا إلى شخصيات مثلأما عن، فرأى أنّه يحظى بالاحترام لكفاءته وكاريزمته، لكنه ينتمي إلى "مدرسة قديمة" لا تنسجم مع الجيل الجديد من المحامين، وهو معروف بصرامته وحرصه على تطبيق القانون دون استثناء. ونقل عن أحد المحامين قوله مازحًا:الخضراوي خلُص إلى أنّ، ليكون العميد الجديد للمحامين في تونس خلفًا لحاتم المزيو.وكان المحامي لدى التعقيب، فاز مساء السبت 13 سبتمبر 2025، بمنصبللفترة النيابية 2025-2028، خلفاً للعميد المنتهية ولايته، وذلك بعد أن حسم المنافسة منذ الدور الأوّل إثر حصوله على أكثر منمتقدماً على ثمانية مترشحين آخرين، ليصبح العميد الثالث والعشرين للمحامين منذ سنة 1958.وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج من قاعة مدينة الثقافة بالعاصمة، أكّد بالثابت أنّ، مشيراً إلى أنّ "رسائل الجلسة الانتخابية العامة كانت واضحة" وأنه سيلتزم بها، مضيفاً أنّ، داعياً جميع الأطراف إلى احترام هذه الإرادة.وُلد بوبكر بالثابت يوم 22 أكتوبر 1970 بدوز من ولاية قبلي، وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بولاية قابس. وهو متحصل على، وعلى، كما أنّه محامٍ لدى محكمة التعقيب منذ سنة 2005. وتولّى بالثابت سابقاً خطةلولايتين متتاليتين، إضافة إلى مهامّ بـ