تونس في مواجهة غينيا الاستوائية من أجل التأهل للمونديال

يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، مباراة مهمة أمام منتخب غينيا الاستوائية لحساب الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



سجل المواجهات بين المنتخبين



أهمية لقاء مالابو



تقابل الفريقان في، حقق خلالها، مقابلوتعادل وحيد.وكان المنتخب التونسي قد فاز مرة واحدة خارج أرضه على حساب غينيا الاستوائية، وذلك يومضمن تصفيات كأس إفريقيا بنتيجةبإمضاءأما آخر مواجهة بين المنتخبين فكانت يومبملعب حمادي العقربي برادس، حيث انتصر المنتخب التونسي على ضيفه الغيني الاستوائي بهدف وحيد سجّلهمن ضربة جزاء.تكتسي مباراة اليوم فيأهمية قصوى بالنسبة لنسور قرطاج، فهي تمثل فرصة لتأكيد تفوقهم على منافسهم وتحقيق، إضافة إلى أنّها قد تحسمويملك المنتخب التونسي حاليا، متقدما بـعن منتخبصاحب المركز الثاني، وبـعن منتخبيوفي حال تحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائية اليوم، سيضمن المنتخب التونسي تأهله المباشر إلى مونديال 2026، بينما ستنحصر المنافسة بين بقية منتخبات المجموعة الثامنة على