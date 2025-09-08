تونس في مواجهة غينيا الاستوائية من أجل التأهل للمونديال
يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، مباراة مهمة أمام منتخب غينيا الاستوائية لحساب الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
سجل المواجهات بين المنتخبين
سجل المواجهات بين المنتخبين
تقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، حقق خلالها نسور قرطاج 6 انتصارات، مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد.
وكان المنتخب التونسي قد فاز مرة واحدة خارج أرضه على حساب غينيا الاستوائية، وذلك يوم 19 نوفمبر 2019 ضمن تصفيات كأس إفريقيا بنتيجة 1-0 بإمضاء وهبي الخزري.
أما آخر مواجهة بين المنتخبين فكانت يوم 5 جوان 2024 بملعب حمادي العقربي برادس، حيث انتصر المنتخب التونسي على ضيفه الغيني الاستوائي بهدف وحيد سجّله محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء.
أهمية لقاء مالابوتكتسي مباراة اليوم في ملعب مالابو أهمية قصوى بالنسبة لنسور قرطاج، فهي تمثل فرصة لتأكيد تفوقهم على منافسهم وتحقيق ثاني انتصار لهم على أرضه، إضافة إلى أنّها قد تحسم تأهل تونس للمرة السابعة في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم.
ويملك المنتخب التونسي حاليا 19 نقطة بعد مرور 7 جولات، متقدما بـ 7 نقاط عن منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني، وبـ 9 نقاط عن منتخبي ليبيريا وغينيا الاستوائية.
وفي حال تحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائية اليوم، سيضمن المنتخب التونسي تأهله المباشر إلى مونديال 2026، بينما ستنحصر المنافسة بين بقية منتخبات المجموعة الثامنة على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314478