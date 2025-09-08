Babnet   Latest update 12:24 Tunis

تونس في مواجهة غينيا الاستوائية من أجل التأهل للمونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bea930a66da1.53723199_mgjenkqloifph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 11:00 قراءة: 1 د, 6 ث
      
يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، مباراة مهمة أمام منتخب غينيا الاستوائية لحساب الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

سجل المواجهات بين المنتخبين


تقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، حقق خلالها نسور قرطاج 6 انتصارات، مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد.

وكان المنتخب التونسي قد فاز مرة واحدة خارج أرضه على حساب غينيا الاستوائية، وذلك يوم 19 نوفمبر 2019 ضمن تصفيات كأس إفريقيا بنتيجة 1-0 بإمضاء وهبي الخزري.
أما آخر مواجهة بين المنتخبين فكانت يوم 5 جوان 2024 بملعب حمادي العقربي برادس، حيث انتصر المنتخب التونسي على ضيفه الغيني الاستوائي بهدف وحيد سجّله محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء.

أهمية لقاء مالابو

تكتسي مباراة اليوم في ملعب مالابو أهمية قصوى بالنسبة لنسور قرطاج، فهي تمثل فرصة لتأكيد تفوقهم على منافسهم وتحقيق ثاني انتصار لهم على أرضه، إضافة إلى أنّها قد تحسم تأهل تونس للمرة السابعة في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم.

ويملك المنتخب التونسي حاليا 19 نقطة بعد مرور 7 جولات، متقدما بـ 7 نقاط عن منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني، وبـ 9 نقاط عن منتخبي ليبيريا وغينيا الاستوائية.

وفي حال تحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائية اليوم، سيضمن المنتخب التونسي تأهله المباشر إلى مونديال 2026، بينما ستنحصر المنافسة بين بقية منتخبات المجموعة الثامنة على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314478


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
38°-27
30°-24
30°-22
30°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    