الزهروني : أبلغ عن تعرضه لبراكاج وافتكاك قلادته الذهبية وامواله فكانت المفاجأة !

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 22:23
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بشاب على خلفية شبهة ترويج المخدرات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توجّه شخص إلى مركز الأمن الوطني بالزهروني، وأعلم الوحدات الأمنية بتعرضه لعملية سلب من قبل أحد الأشخاص، مبينًا أنه عنّفه وافتك منه قلادة ذهبية ومبلغًا ماليًا.



وبانطلاق الأبحاث وتمشيط المنطقة، تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني في وقت وجيز. وبالتحري معه، اعترف بأنه نفذ عملية البراكاج ضد المتضرر، لكن ما استولى عليه لم يكن فقط قلادة ذهبية أو أموالًا، بل صفيحة مخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بكليهما على ذمة التحقيق.


