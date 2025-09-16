الزهروني : أبلغ عن تعرضه لبراكاج وافتكاك قلادته الذهبية وامواله فكانت المفاجأة !

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بشاب على خلفية شبهة ترويج المخدرات.



ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توجّه شخص إلى مركز الأمن الوطني بالزهروني، وأعلم الوحدات الأمنية بتعرضه لعملية سلب من قبل أحد الأشخاص، مبينًا أنه عنّفه وافتك منه قلادة ذهبية ومبلغًا ماليًا.

