نقابة الصحفيين تدعو وزارة الخارجية إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين وتأمين عودتهم

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية من أجل حماية سلامة الصحفيين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.



وأكدت النقابة في بيانها أنّ الصحفيين التونسيين تعرضوا إلى عملية اختطاف من قبل قوات الاحتلال في خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الصحافة وحماية الإعلاميين في مناطق النزاع.

