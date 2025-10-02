Babnet   Latest update 16:14 Tunis

نقابة الصحفيين تدعو وزارة الخارجية إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين وتأمين عودتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c4bbe847c2c8.48046905_opejkqiglmfnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 14:03
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية من أجل حماية سلامة الصحفيين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.

وأكدت النقابة في بيانها أنّ الصحفيين التونسيين تعرضوا إلى عملية اختطاف من قبل قوات الاحتلال في خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الصحافة وحماية الإعلاميين في مناطق النزاع.



وذكرت النقابة أنّ من بين المختطفين:

* ياسين القايدي (مصور صحفي)
* لطفي حجي (صحفي)
* أنيس العباسي (مصور صحفي)
* ألفة لملوم (صحفية)
* مازن عبد اللاوي (طالب بمعهد الصحافة)

مطالب النقابة

* تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين.
* الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المدنيين المحتجزين.
* دعوة المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى تغطية واسعة ومستمرة لما تعرض له الأسطول.
* حثّ الصحفيين على تنظيم وقفات داخل مؤسساتهم اليوم بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، والانخراط في كافة التحركات الداعمة لأسطول الصمود.

واعتبرت النقابة أن مشاركة الصحفيين في هذه القافلة تمثل نموذجا نضاليا ومهنيا في انخراط الإعلام في القضايا العادلة، مؤكدة على ضرورة توثيق هذه التجربة وتثمينها داخل الوسط الصحفي.

كما جددت النقابة دعوتها للصحفيين في تونس والعالم إلى الانخراط الفعلي في الجبهة الإعلامية لكسر الحصار عن غزة، سواء عبر العمل الميداني أو من خلال المنصات المهنية المتاحة.


