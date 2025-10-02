تونس: أهم الاحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2025

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2025



01 سبتمبر



02 سبتمبر



03 سبتمبر



04 سبتمبر



05 سبتمبر



06 سبتمبر



07 سبتمبر



08 سبتمبر



09 سبتمبر



10 سبتمبر



11 سبتمبر



12 سبتمبر



13 سبتمبر



15 سبتمبر



16 سبتمبر



17–18 سبتمبر



21–23 سبتمبر



24 سبتمبر



25 سبتمبر



26–27 سبتمبر



28–29 سبتمبر



30 سبتمبر



تونس تعتمد توريد ألواح شمسية من الصين بطاقة إجمالية(من جويلية 2024 إلى جوان 2025) وتحتل المرتبةضمن مورّدي الألواح من الصين.وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتمادمديراً لمكتبلدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.يؤكد التمسك بحقوق العمال ويحمل الحكومة ومسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات المشتركة.يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية ورئاسة المجالس (5 سبتمبر – 4 ديسمبر 2025).يمنح أول شهادة وفقلمخبر «Total Testing Service».تنخرطان في حملة التضامن الدولية لوقف استهداف الصحفيين بفلسطين.تشترط تدارك إخلالات في الفصلين 40 و62 قبل النظر في مشروعتعزيز التعاون حوللدى الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بنابل.رئيس الجمهورية يتفقدبعد التكليف بإعادة تهيئتهما تحت إشراف الهندسة العسكرية.مؤسسةتتكفّل بمنح أبناء شهداء المؤسّسات الأمنية والعسكرية والديوانة للسنة 2025/2026.المصادقة علىعملية استثمار بقيمةوإحداثموطن شغل قار (جانفي–جويلية 2025).تحديد سعر شراء الكهرباء من(قرار 29 أوت 2025).مجلس وزاري يوصي بتعزيز الدولة الاجتماعية ورفع النمو ضمن مشروعتأجيل انطلاقمن تونس إلىوزير الخارجية يترأس الوفد التونسي إلىبالقاهرة (4 سبتمبر).تونس تتسلم رئاسة؛ مصر تستعد لاحتضانمجلس وزاري مضيق يقر إجراءات لحوكمةوتأمين التزوّد.وزير الدفاع يشرف علىبالمؤسسة العسكرية.زيارة رئاسية للجزائر ولقاء عمل مع الرئيساحتجاج تونسي رسمي على مقتل مواطن تونسي فيمذكرة تعاون بينبباريس.الإعلان عن(9–11 سبتمبر) بمشاركةشركة ناشئة.تطالب بتحقيق في مقتل تونسي بمرسيليا.افتتاحبحضور رئيس الجمهورية؛ دعوة لـ«نظام عالمي جديد» يحمي سيادة الدول.مشاركة تونس في الدورة الوزارية (164) والتشديد على وقف الإبادة والتجويع في فلسطين.دعوة موسّعة للربابنة والبحّارة بالمغرب العربي للانضمام للمبادرة.ملتقى «» (9 سبتمبر).انطلاق اعتماد ممثلي حملةبدائرة القواسم الغربية (28 سبتمبر).رئيسة الحكومة تكرّم المتفوّقين أبناء موظفي رئاسة الحكومة.المشاركة التونسية بجناحمؤسسة مصدّرة.مشاركة تونس في(1–5 سبتمبر).تنصيب المجلس الجهوي الجديد (5 سبتمبر–4 ديسمبر).إحياء الذكرىلانبعاثوتخريج الدورةبيانات أحزاب ومنظمات ضد مشروع قانون أمريكي بخصوص تونس.وزيرة الصناعة تؤكد أهمية التكامل الإفريقي.نشر نتائج(خسارة صافية).نائب يعلن مشاركته ممثلاً للبرلمان.فيلميحصدجوائز موازية.تأجيل الإبحار إلىالدور الثاني للتشريعية الجزئية بدائرةيفعّل نظامللبذور حتىإحالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي على رئاسة الحكومة.وصول أولى السفن إلى(حواليسفينة).نسبة اقتراعانطلاق اعتصام أمامبتونس أسبوعاً للتنديد بالدعم للاحتلال.انتخابلرئاسة مجلس إدارة(2025–2028).تدعو لاعتماديوماً وطنياً لحماية الصحفيين، وتفعيل مسار كشف مصيرإعلان النتائج الأولية للدور الثاني والاستعداد للتصويت على سحب الوكالة بالمهدية.تنفي سقوط «مسيرة» وتؤكد حريقاً محدوداً في سترات نجاة بسيدي بوسعيد.الرئيس يعلن تضخماًونمواً فصلياًمشاركة تونس في(7–10 سبتمبر).ملتقى دولي «إيجا تعلّم».لقاء بالرئيس يؤكد خطورة «».تونس تدين اعتداء الاحتلال علىتتويجات تونسية في مسابقة(6–9 سبتمبر).زيارة رسمية لرئيسة الحكومة وتوقيع؛ طموح تبادل تجاري إلىخلال 5 سنوات.منع منتجات فرد الشعر المحتويةمشاركة تونس فيبالقاهرة.اعتداء على السفينةبسيدي بوسعيد؛ الداخلية: «اعتداء مُدبّر» وتأجيل الإبحار لسوء الطقس والصيانة.موقف رئاسي متجدد حولفي فلسطين.تعتمد المحاكمات عن بعد لقضايا الإرهاب (تونس 1).دعوات لتصعيد الضغط الشعبي دعماً للأسطول.دعوةلانتقاء هياكل مرافقة.فريق قانوني تونسي منيباشر الإجراءات.تسلم نسخ اعتمادإشادة بتصديرمن رقم معاملات «» نحو الولايات المتحدة.منع المنتجات المحتوية على المادة المسرطنةتساعدإيفوارياً على العودة الطوعية.دعوة إلى آليات تعاون جديدة غرب المتوسّط.قرضوهبتانلمشاريع المياه والتشغيل والإدماج.انطلاق المنتدى العالمي للاقتصاد الأزرق (دورتُه الثامنة).ترفع ترقيم تونس منإلىبنظرة مستقرة.العجز يبلغ(جانفي–أوت 2025).إجماع مهني على ضرورة تحيين الإطار القانوني للمحاماة.جاهزية السفن للتوجّه تباعاً إلىتأكيد «المضي قدماً» في مسار الثورة.إيقاف تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية بداية(مدّة قصوى 12 شهراً).عميداً للمحامين (2025–2028).جناح تونس يستقبلزائر (13 أفريل–13 أكتوبر).عائدات السياحة والعمل () تعادلمن خدمة الدين الخارجي (حتى 10 سبتمبر).ارتفاع الكميات إلى(85.3% سائب) وتراجع العائدات بـدعوة رئاسية لتأمين تكافؤ الفرص في التعليم وفضّ التراكمات.دعوة تونس لتوحيد الصف العربي/الإسلامي.مذكرة تفاهم معبالسعودية.تطالب بتسريع تنقيح يوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية.اتفاقية بقيمةلمشروع الثقافة والتنمية.قرار إيقاف التكفّل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية بدايةحزمة قرارات لمتابعة المشاريع العمومية والربط البيني والدفع الإلكتروني.محافظ البنك المركزي: طموح تونس لتكونفائض(جانفي–أوت)، مقابلفي 2024.مذكرة إحاطة فنية لبرنامج(الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية).زيادة صادرات القطاع الصناعي(جانفي–جوان 2025).تشديد رئاسي على صون الدولة من «حملات تُدار من الخارج».وزير الخارجية يترأس الوفد إلى الدورةللجمعية العامة (22–29 سبتمبر).نداء إلى رئاسة الجمهورية لتطبيق الانتداب.توجيهات رئاسية بتشديد التأمين والمقاومة.مشاركةفاعلاً اقتصادياً وتوقيع مذكرة تعاون (كوناكت الدولية).دعوة تونس لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وضمان المساعدات.مجلس وزاري يمهّد لإحالته إلى البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.إصدار شروط تطبيق الفصلتونس تبدي قلقها من تصاعد الظاهرة أوروبياً.انطلاق المنتدى بمشاركةدول متوسطية.تأكيد حكومي لتجسيد مخطط التنميةوالعدالة الاجتماعية.دعوة إلىوتيسير التمويل.الرئاسة تشدد علىفي التوجّهات والتفاصيل.اللجنة الدولية تكشف موجة سفن منضمن «» وتدين الاعتداءات الإسرائيلية.مشاركة تونس في، وترؤس جلسة رفيعة المستوى؛ علاقات دبلوماسية مع؛ إشادةبتقدم مبادرة؛ دعوات لمعالجة أسباب الهجرة.» توثق(1 جانفي–15 سبتمبر).اتفاقية لربطوتنشيط المطار الجهوي.مشاركة تونس لأول مرة في مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي.مشاركة في منتدىللملاحة بالأقمار.توجيه رئاسي لتفكيك شبكات المضاربة.إطلاقمن(27 سبتمبر).انطلاق التصويت بسلاسة وفق «».تأكيد دور المنظّمة في دعم الاستثمار والشراكات طويلة الأمد.الإعلان عن تأسيسالتحول إلىمعدّل الأمية(تعداد 2024).بنسبةزيارة وفد(1–4 أكتوبر).الهيئة التسييرية تعلن بلوغ الأسطول «» قبيل «الحمراء»، حيث تكثر تدخلات الاحتلال مع مؤشراتوشيكة.