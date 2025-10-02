تونس: أهم الاحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2025
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2025
01 سبتمبر
01 سبتمبر
* اقتصاد/طاقة/الصين: تونس تعتمد توريد ألواح شمسية من الصين بطاقة إجمالية 655 ميغاواط (من جويلية 2024 إلى جوان 2025) وتحتل المرتبة السادسة ضمن مورّدي الألواح من الصين.
* سياسة/دبلوماسية: وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد حليم حمزاوي مديراً لمكتب منظمة العمل الدولية لدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.
* اجتماع/شغل/قطاع خاص: اتحاد الشغل/قسم القطاع الخاص يؤكد التمسك بحقوق العمال ويحمل الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات المشتركة.
* سياسة/هيئة الانتخابات: مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية ورئاسة المجالس (5 سبتمبر – 4 ديسمبر 2025).
* اقتصاد/شهادات/مخابر: المجلس الوطني للاعتماد يمنح أول شهادة وفق ISO 17043 لمخبر «Total Testing Service».
* سياسة/إعلام/تضامن/غزة: جامعة مديري الصحف ووكالة تونس إفريقيا للأنباء تنخرطان في حملة التضامن الدولية لوقف استهداف الصحفيين بفلسطين.
* اقتصاد/مالية: لجنة المالية والميزانية تشترط تدارك إخلالات في الفصلين 40 و62 قبل النظر في مشروع قانون المالية 2026.
* اقتصاد/ضرائب/جهات: تعزيز التعاون حول الضرائب البيئية لدى الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بنابل.
* سياسة/زيارة/ساحات: رئيس الجمهورية يتفقد ساحتي برشلونة والمنجي بالي بعد التكليف بإعادة تهيئتهما تحت إشراف الهندسة العسكرية.
02 سبتمبر* سياسة/عودة مدرسية/فداء: مؤسسة «فداء» تتكفّل بمنح أبناء شهداء المؤسّسات الأمنية والعسكرية والديوانة للسنة 2025/2026.
* اقتصاد/استثمارات/فلاحة: المصادقة على 1532 عملية استثمار بقيمة 229,5 م.د وإحداث 1485 موطن شغل قار (جانفي–جويلية 2025).
* اقتصاد/طاقة/كهرباء: تحديد سعر شراء الكهرباء من الغاز الحيوي بـ 307 مليم/ك.و.س (قرار 29 أوت 2025).
* سياسة/ميزان اقتصادي: مجلس وزاري يوصي بتعزيز الدولة الاجتماعية ورفع النمو ضمن مشروع الميزان الاقتصادي 2026.
03 سبتمبر* سياسة/أسطول الصمود: تأجيل انطلاق أسطول الصمود المغاربي من تونس إلى 7 سبتمبر.
* سياسة/جامعة عربية: وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي إلى مجلس الجامعة (164) بالقاهرة (4 سبتمبر).
* سياسة/جامعة عربية/اقتصاد: تونس تتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ مصر تستعد لاحتضان اللجنة العليا المشتركة 8–11 سبتمبر.
* سياسة/دواء: مجلس وزاري مضيق يقر إجراءات لحوكمة المنظومة الدوائية وتأمين التزوّد.
* يوم العلم/عسكرية: وزير الدفاع يشرف على يوم العلم بالمؤسسة العسكرية.
* سياسة/تونس–الجزائر: زيارة رئاسية للجزائر ولقاء عمل مع الرئيس تبون.
* سياسة/فرنسا/جريمة قتل: احتجاج تونسي رسمي على مقتل مواطن تونسي في مرسيليا.
04 سبتمبر* اقتصاد/باريس: مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية ومعهد العالم العربي بباريس.
* اقتصاد/تكنولوجيا: الإعلان عن Bigtech Africa (9–11 سبتمبر) بمشاركة 200 شركة ناشئة.
* حقوق/باريس: الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق في مقتل تونسي بمرسيليا.
* تجارة بينية/الجزائر: افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية بحضور رئيس الجمهورية؛ دعوة لـ«نظام عالمي جديد» يحمي سيادة الدول.
* جامعة الدول العربية: مشاركة تونس في الدورة الوزارية (164) والتشديد على وقف الإبادة والتجويع في فلسطين.
05 سبتمبر* أسطول الصمود: دعوة موسّعة للربابنة والبحّارة بالمغرب العربي للانضمام للمبادرة.
* مجتمع/محو أمية: ملتقى «إيجا تعلّم» (9 سبتمبر).
* انتخابات/سحب وكالة: انطلاق اعتماد ممثلي حملة سحب الوكالة بدائرة القواسم الغربية (28 سبتمبر).
* حكومة/يوم العلم: رئيسة الحكومة تكرّم المتفوّقين أبناء موظفي رئاسة الحكومة.
* تجارة بينية/الجزائر: المشاركة التونسية بجناح 304 م² و26 مؤسسة مصدّرة.
* أمن غذائي/دكار: مشاركة تونس في منتدى أنظمة الغذاء (1–5 سبتمبر).
* مجالس جهوية/بنزرت: تنصيب المجلس الجهوي الجديد (5 سبتمبر–4 ديسمبر).
* حرس وطني: إحياء الذكرى 69 لانبعاث الحرس الوطني وتخريج الدورة 75.
06 سبتمبر* أحزاب/التدخل الأمريكي: بيانات أحزاب ومنظمات ضد مشروع قانون أمريكي بخصوص تونس.
* صناعة السيارات/إفريقيا: وزيرة الصناعة تؤكد أهمية التكامل الإفريقي.
* نقل جوي: نشر نتائج الخطوط التونسية 2021 (خسارة صافية -335 م.د).
* أسطول الصمود/برلمان: نائب يعلن مشاركته ممثلاً للبرلمان.
* ثقافة/البندقية: فيلم «صوت هند رجب» يحصد 6 جوائز موازية.
* أسطول الصمود: تأجيل الإبحار إلى 10 سبتمبر.
07 سبتمبر* انتخابات/توزر: الدور الثاني للتشريعية الجزئية بدائرة دقاش–حامة الجريد–تمغزة.
* فلاحة/مقايضة: ديوان الحبوب يفعّل نظام المقايضة للبذور حتى 31 ديسمبر.
* قانون العُمَد: إحالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي على رئاسة الحكومة.
* أسطول الصمود: وصول أولى السفن إلى ميناء سيدي بوسعيد (حوالي 20 سفينة).
* انتخابات/توزر: نسبة اقتراع 17,40%.
* اعتصام الصمود: انطلاق اعتصام أمام السفارة الأمريكية بتونس أسبوعاً للتنديد بالدعم للاحتلال.
08 سبتمبر* منظمات دولية/سكان: انتخاب محمد الدوعاجي لرئاسة مجلس إدارة الشركاء في السكان والتنمية (2025–2028).
* صحافة/يوم وطني: نقابة الصحفيين تدعو لاعتماد 8 سبتمبر يوماً وطنياً لحماية الصحفيين، وتفعيل مسار كشف مصير الشورابي والقطاري.
* انتخابات/تو زر: إعلان النتائج الأولية للدور الثاني والاستعداد للتصويت على سحب الوكالة بالمهدية.
09 سبتمبر* أسطول الصمود/حادثة: الداخلية تنفي سقوط «مسيرة» وتؤكد حريقاً محدوداً في سترات نجاة بسيدي بوسعيد.
* اقتصاد رئاسي: الرئيس يعلن تضخماً 5.2% ونمواً فصلياً >3%.
* الصين/استثمار: مشاركة تونس في معرض الصين للاستثمار والتجارة (7–10 سبتمبر).
* محو الأمية: ملتقى دولي «إيجا تعلّم».
* خارجية/السعودية: لقاء بالرئيس يؤكد خطورة «سايكس-بيكو جديد».
10 سبتمبر* إدانة/قطر: تونس تدين اعتداء الاحتلال على قطر.
* ريادة/الأردن: تتويجات تونسية في مسابقة لنبتكر (6–9 سبتمبر).
* لجنة عليا/مصر: زيارة رسمية لرئيسة الحكومة وتوقيع 8 اتفاقيات؛ طموح تبادل تجاري إلى 1 مليار دولار خلال 5 سنوات.
* صحة/تجميل: منع منتجات فرد الشعر المحتوية حمض الغلايكسيليك.
* برلمان عربي: مشاركة تونس في الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.
* أسطول الصمود/حادثة: اعتداء على السفينة «ألما» بسيدي بوسعيد؛ الداخلية: «اعتداء مُدبّر» وتأجيل الإبحار لسوء الطقس والصيانة.
* خارجية/إيران: موقف رئاسي متجدد حول حرب الإبادة في فلسطين.
11 سبتمبر* محاكمات عن بعد/إرهاب: وزارة العدل تعتمد المحاكمات عن بعد لقضايا الإرهاب (تونس 1).
* اعتصام الصمود: دعوات لتصعيد الضغط الشعبي دعماً للأسطول.
* بيئة/اقتصاد أخضر: دعوة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لانتقاء هياكل مرافقة.
* محاماة/أسطول: فريق قانوني تونسي من 45 محامياً يباشر الإجراءات.
* دبلوماسية: تسلم نسخ اعتماد سفير طاجيكستان.
* صناعة/تصدير: إشادة بتصدير 25% من رقم معاملات «CMR تونس» نحو الولايات المتحدة.
* صحة/منتجات خطرة: منع المنتجات المحتوية على المادة المسرطنة TBO.
* هجرة/إيفواريون: المنظمة الدولية للهجرة تساعد 154 إيفوارياً على العودة الطوعية.
* 5+5 دفاع: دعوة إلى آليات تعاون جديدة غرب المتوسّط.
* الوكالة الفرنسية للتنمية: قرض 42 مليون يورو وهبتان 12 مليون يورو لمشاريع المياه والتشغيل والإدماج.
12 سبتمبر* اقتصاد أزرق/بنزرت: انطلاق المنتدى العالمي للاقتصاد الأزرق (دورتُه الثامنة).
* تصنيف ائتماني: فيتش ترفع ترقيم تونس من CCC+ إلى B- بنظرة مستقرة.
* عجز تجاري: العجز يبلغ -14,640 م.د (جانفي–أوت 2025).
* محامون: إجماع مهني على ضرورة تحيين الإطار القانوني للمحاماة.
* أسطول الصمود/بنزرت: جاهزية السفن للتوجّه تباعاً إلى ميناء بنزرت.
13 سبتمبر* مجلس وزراء: تأكيد «المضي قدماً» في مسار الثورة.
* تشغيل/عقود SIPPE: إيقاف تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية بداية 1 أكتوبر 2025 (مدّة قصوى 12 شهراً).
* محاماة/انتخابات: بوبكر بالثابت عميداً للمحامين (2025–2028).
15 سبتمبر* إكسبو أوساكا 2025: جناح تونس يستقبل >500 ألف زائر (13 أفريل–13 أكتوبر).
* سياحة/دين خارجي: عائدات السياحة والعمل (≈11.8 م.د) تعادل 120% من خدمة الدين الخارجي (حتى 10 سبتمبر).
* زيت الزيتون: ارتفاع الكميات إلى ≈252.7 ألف طن (85.3% سائب) وتراجع العائدات بـ 29.5%.
* تعليم: دعوة رئاسية لتأمين تكافؤ الفرص في التعليم وفضّ التراكمات.
* قمة الدوحة: دعوة تونس لتوحيد الصف العربي/الإسلامي.
16 سبتمبر* وكالات أسفار/عمرة: مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالسعودية.
* مرسوم 54/إعلام: نقابة الصحفيين تطالب بتسريع تنقيح يوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية.
* يونسكو/ثقافة: اتفاقية بقيمة 1.5 مليون دولار لمشروع الثقافة والتنمية.
* صحة/كنام/صيادلة: قرار إيقاف التكفّل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية بداية 1 أكتوبر.
* إدارة/رقمنة: حزمة قرارات لمتابعة المشاريع العمومية والربط البيني والدفع الإلكتروني.
17–18 سبتمبر* منصة مالية: محافظ البنك المركزي: طموح تونس لتكون منصة مالية إقليمية.
* ميزان تجاري غذائي: فائض 683.2 م.د (جانفي–أوت)، مقابل 1605.6 م.د في 2024.
* طاقة/ألمانيا: مذكرة إحاطة فنية لبرنامج PEEP-COOL (الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية).
* صناعة/صادرات: زيادة صادرات القطاع الصناعي +1.9% (جانفي–جوان 2025).
* مجلس وزراء: تشديد رئاسي على صون الدولة من «حملات تُدار من الخارج».
21–23 سبتمبر* أمم متحدة: وزير الخارجية يترأس الوفد إلى الدورة 80 للجمعية العامة (22–29 سبتمبر).
* عمال الحضائر (45–55 سنة): نداء إلى رئاسة الجمهورية لتطبيق الانتداب.
* تأمين محيط المدارس/مخدرات: توجيهات رئاسية بتشديد التأمين والمقاومة.
* منتدى رومانيا: مشاركة ~20 فاعلاً اقتصادياً وتوقيع مذكرة تعاون (كوناكت الدولية).
* التعاون الإسلامي/نيويورك: دعوة تونس لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وضمان المساعدات.
* قانون المالية 2026: مجلس وزاري يمهّد لإحالته إلى البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
24 سبتمبر* تشغيل/مجلة الشغل: إصدار شروط تطبيق الفصل 30 رابعاً.
* إسلاموفوبيا: تونس تبدي قلقها من تصاعد الظاهرة أوروبياً.
* منتدى البحر المتوسط/هجرة وصحة: انطلاق المنتدى بمشاركة 7 دول متوسطية.
* ميزان اقتصادي 2026: تأكيد حكومي لتجسيد مخطط التنمية 2026–2030 والعدالة الاجتماعية.
* قمة المناخ/نيويورك: دعوة إلى عدالة مناخية وتيسير التمويل.
* قانون المالية 2026: الرئاسة تشدد على العدالة الاجتماعية في التوجّهات والتفاصيل.
25 سبتمبر* أسطول جديد/إيطاليا: اللجنة الدولية تكشف موجة سفن من إيطاليا ضمن «ألف مادلين نحو غزة» وتدين الاعتداءات الإسرائيلية.
* الجمعية العامة/نيويورك: مشاركة تونس في G77+الصين، وترؤس جلسة رفيعة المستوى؛ علاقات دبلوماسية مع ترينيداد وتوباغو؛ إشادة الإسكوا بتقدم مبادرة مقايضة الدين بالمناخ؛ دعوات لمعالجة أسباب الهجرة.
* مجتمع/نساء: «أصوات نساء» توثق 22 جريمة قتل نساء (1 جانفي–15 سبتمبر).
* سياحة/ترانسافيا: اتفاقية لربط توزر–باريس وتنشيط المطار الجهوي.
26–27 سبتمبر* ذكاء اصطناعي/مونريال: مشاركة تونس لأول مرة في مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي.
* تعاون عربي–صيني/أقمار: مشاركة في منتدى BDS للملاحة بالأقمار.
* احتكار/أسعار: توجيه رئاسي لتفكيك شبكات المضاربة.
* أسطول الصمود/موجة جديدة: إطلاق 10 سفن من كاتانيا–صقلية (27 سبتمبر).
28–29 سبتمبر* سحب الوكالة/المهدية: انطلاق التصويت بسلاسة وفق «شاهد».
* كوناكت/بوخارست: تأكيد دور المنظّمة في دعم الاستثمار والشراكات طويلة الأمد.
* طاقات نظيفة: الإعلان عن تأسيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
* تعداد السكن والسكنى: التحول إلى التعداد بالسجلات الإدارية.
* أمية: معدّل الأمية 17.3% (تعداد 2024).
* سحب الوكالة/المهدية: رفض العريضة بنسبة 53.84%.
30 سبتمبر* برلمان/الجزائر: زيارة وفد مجموعة الصداقة التونسية–الجزائرية (1–4 أكتوبر).
* أسطول الصمود/منطقة الخطر: الهيئة التسييرية تعلن بلوغ الأسطول «المنطقة البرتقالية» قبيل «الحمراء»، حيث تكثر تدخلات الاحتلال مع مؤشرات عملية عسكرية بحرية وشيكة.
