مئات الطلبة والتلاميذ يتظاهرون وسط العاصمة مساندة لأسطول الصمود وللشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de9a0702c547.14677753_glojmiqpfehnk.jpg width=100 align=left border=0>

تجمع مئات الطلبة والتلاميذ ظهر اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية، للمطالبة بالتحرك من أجل حماية المشاركين في أسطول الصمود المغاربي والعالمي، ومن بينهم العديد من التونسيين، الذين قامت قوات الإحتلال بقرصنة السفن التي كانوا على متنها، في مسيرتهم البحرية في اتجاه قطاع غزة، لفتح ممر إنساني يحمل مساعدات طبية وغذائية لسكان القطاع.



ودعا متدخولون في التجمع أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة، الى مواصلة التحركات الإحتجاجية للضغط على حكومات الدول التي لها مشاركين في الأسطول، للقيام بعمل دبلوماسي لحماية المحتجزين من قبل قوات الاحتلال، و"غلق سفارات الدول المشاركة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

