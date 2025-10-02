Babnet   Latest update 19:33 Tunis

مئات الطلبة والتلاميذ يتظاهرون وسط العاصمة مساندة لأسطول الصمود وللشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de9a0702c547.14677753_glojmiqpfehnk.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 16:22
      
تجمع مئات الطلبة والتلاميذ ظهر اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية، للمطالبة بالتحرك من أجل حماية المشاركين في أسطول الصمود المغاربي والعالمي، ومن بينهم العديد من التونسيين، الذين قامت قوات الإحتلال بقرصنة السفن التي كانوا على متنها، في مسيرتهم البحرية في اتجاه قطاع غزة، لفتح ممر إنساني يحمل مساعدات طبية وغذائية لسكان القطاع.

ودعا متدخولون في التجمع أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة، الى مواصلة التحركات الإحتجاجية للضغط على حكومات الدول التي لها مشاركين في الأسطول، للقيام بعمل دبلوماسي لحماية المحتجزين من قبل قوات الاحتلال، و"غلق سفارات الدول المشاركة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وجابت المظاهرات الطلابية، التي دعا إليها الإتحاد العام لطلبة تونس وشارك فيها تلاميذ المدارس الإعدادية والابتدائية شوارع العاصمة. كما شهدت مؤسسات جامعية احتجاجات منددة بالتدخل الصهيوني ضد أسطول الصمود المغاربي والعالمي وبالهجمات العسكرية على قطاع غزة.

ودعا أحد المتدخلين في التجمع المشاركين الى الإلتحاق بوقفة احتجاجية ستنتظم مساء اليوم أمام مقر السفارة الأمريكية.

يشار الى أن هذا التجمع الطلابي والتلمذي الذي دار في أجواء سلمية، رافقه حضور أمني كثيف من قوات حفظ النظام في شارع الحبيب بورقيبة.


