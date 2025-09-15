كافة أسلاك التربية ينفذون الاربعاء 17 سبتمبر 2025 وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية

ينفذ العاملون بمختلف أسلاك التربية يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2025 وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية، احتجاجا على "عدم تنفيذ الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء على الحق النقابي".



وتتواصل هذه الوقفة الاحتجاجية من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار، وبمشاركة كل الأسلاك التربوية من معلمين وأساتذة وقيمين وقيمين عامين وإداريين ومتفقدي إبتدائي وثانوي وعملة ومرشدين تطبيقيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وفق بيان لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.



وأفاد قسم الوظيفة العمومية بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية "تمادي وزارة التربية في التفرد بالقرار عبر التصرف في حركة النقل وحركة المديرين وغيرها وأمام ضرب المكاسب والتراجع عن الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء الصارخ على الحق النقابي بما يتعارض مع دستور البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية"، وفق نص بيانه الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2025.وأضاف إن "الحق النقابي ليس منة ولا امتيازا بل هو الضامن الوحيد للشفافية والعدالة والإنصاف والتصدي لكل أشكال المحاباة والتجاوزات والأخطاء".وتنطلق الوقفة الاحتجاجية على الساعة العاشرة بتجمع داخل قاعة المعلمين أو بساحة المدرسة، مع التحوّل إلى المندوبيات على الساعة الحادية عشر والانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية مع بقية الأسلاك في المندوبية، وفق ما جاء في تراتيب الوقفة الاحتجاجية.يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تنتظم بناء على قرار اجتماع نقابات التربية المنعقد يوم 5 سبتمبر 2025، بإشراف قسم الوظيفة العمومية.