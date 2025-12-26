توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e9877bdd416.78958283_ihenlfmokpqgj.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت اليوم الجمعة فعاليات الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات بتوزر بفعاليات احتفالية وكرنفال تنشيط المدينة من المنطقة السياحية إلى ساحة فلسطين مرورا بساحة الاستقلال قبالة مركز الولاية أثثته فرق صوفية وفلكلورية من الجهة ومجموعة بركت للفنون الشعبية من ليبيا وفرقة الأغواط من الجزائر.

وواكب هذه الفقرات التنشيطية جمهور من أبناء الجهة والزوار من السياح التونسيين وذلك إيذانا بانطلاق هذه الدورة من المهرجان التي تقام من 26 إلى 29 ديسمبر تزامنا مع انطلاق فقرات أخرى من المهرجان، متمثلة في ملتقى الخط العربي ومعرض النحت على خشب النخيل في شارع بورقيبة وسط مدينة توزر.

وصرح مدير المهرجان بدر الدين الشعباني أن هذه الدورة سعت من خلالها إدارة هذه التظاهرة العريقة إلى تنويع البرمجة وتوزيعها على كامل اليوم وفقرات مسائية بغاية تنشيط المدينة وإتاحة الفرصة لمختلف الأذواق لمتابعة فقرات متنوعة.





وأضاف الشعباني لـ"وات" أن المهرجان يبقى وفيا لخصوصيته من خلال عرض استعراضي ضخم بعنوان إيقاعات الواحات في ساحة تتوسط واحة توزر بالقرب من المنطقة السياحية لتتواصل على امتداد الأيام الأربعة من المهرجان الفعاليات بكرنفال يومي يجوب الشوارع الرئيسية ويخصص في كل يوم لأحد عناصر التراث الواحي سواء من الفنون الشعبية أو الصوفية وكذلك برمجة أمسيات موسيقية بساحة الاستقلال "ساحة باب الهواء".



في حين يخصص المهرجان السهرات لعروض فنية ضخمة يسعى من خلالها إلى استقطاب الجمهور المحب للسهرات ويحي السهرة الأولى الفنان محمد البسكري بعرض "نفحة الدنيا" ويحي العرض الثاني ثلة من الفنانين التونسيين وهم حمدة فلاح ووفاء سالم وأيمن غزال من خلال عرض "ماهمش أصحابي" فضلا عن فقرات تنشيطية للأطفال في الفترة المسائية.

ولفت بدر الدين الشعباني أن المهرجان سعى في هذه الدورة إلى مزيد تثمين تراث جهة الجريد وإبرازه عبر التعريف بالتراث المادي وغير المادي من أجل المحافظة عليه والتمسك به، وهو ما يترجم شعار الدورة "هوية متجددة" وكذلك عبر تثمين البعد الفكري ببرمجة أمسية شعرية وندوة حول تثمين التراث بطريقة مستدامة.