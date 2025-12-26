صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا

بات المنتخب المصري أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه الصعب على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



ويدين منتخب «الفراعنة» بهذا الفوز الثمين إلى نجمه وقائده محمد صلاح، الذي سجّل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 42.



وشهدت المواجهة منعطفا صعبا للمنتخب المصري بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه الظهير الأيمن محمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليكمل المنتخب اللقاء منقوص العدد. ورغم ذلك، أظهر اللاعبون صلابة دفاعية وانضباطا تكتيكيا مكّنهُم من الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة.ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط، متصدرا ترتيب المجموعة، بعد أن كان قد فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ليضمن بذلك التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي.في المقابل، تجمّد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط، كان قد حصدها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب أنغولا بنتيجة 2-1.وبهذا الانتصار، يصبح المنتخب المصري أول المنتخبات التي تضمن العبور إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، مؤكدا بدايته القوية في سباق المنافسة القارية.