تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي

قررتتأجيل محاكمةصهر الرئيس السابق، إلى، وذلك في قضية تتعلق بـوكانقد أصدر مؤخرافي حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة على ذمة هذه القضية.وتفيد المعطيات أنكانت قد أذنت بفتحفي حق هميلة على خلفية شبهات تتعلق بـوفي مرحلة أولى تقرر اتخاذفي حقه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملففي حقه في إطار مواصلة الأبحاث.ويذكر أنكانت قد أيدت في وقت سابق قرار قاضي التحقيق القاضي بـبخصوص قضية أخرى تتعلق بـ