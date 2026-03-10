تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق، إلى جلسة أواخر الشهر الجاري، وذلك في قضية تتعلق بـ شبهات فساد مالي وإداري وتبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة على ذمة هذه القضية.
وتفيد المعطيات أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق هميلة على خلفية شبهات تتعلق بـ الفساد المالي وتبييض الأموال.
وفي مرحلة أولى تقرر اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في إطار مواصلة الأبحاث.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين كانت قد أيدت في وقت سابق قرار قاضي التحقيق القاضي بـ حفظ التهم في حق هميلة ومن معه بخصوص قضية أخرى تتعلق بـ تكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.
