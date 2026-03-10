"بلومبرغ": دول الشرق الأوسط تخفض إنتاجها النفطي مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز

تخفيضات كبيرة في الإنتاج



تأثير مباشر على الإمدادات العالمية



اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار



أفادت وكالةأن عددا من دول الشرق الأوسط يواصلفي ظل استمرار تعطل الملاحة عبر، أحد أهم الممرات المائية لنقل الطاقة في العالم، وهو ما يزيد من اضطراب أسواق النفط العالمية.وذكر تقرير للوكالة، استنادا إلى، أن أربع دول رئيسية منتجة للنفط في المنطقة، وهي، اتخذت إجراءات لخفض إنتاجها.وبحسب المعطيات التي أوردتها الوكالة:خفضت إنتاجها بنحوخفضت الإنتاج بما بينخفضت الإنتاج بحواليخفض إنتاجه بنحووسجل العراق، فيما تمثل التخفيضات في السعودية والإمارات والكويت ما بينوتعد هذه التخفيضات، وفق التقرير،، إذ تمثل تقليصا يقارب، وهو ما أدى إلىوأدى اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت، إلى اضطراب كبير في عمليات التصدير، خاصة مع، ما تسبب فيوكانت أسعار النفط قديوم الاثنين، قبل أن تتراجع نسبيا بعد تصريحات للرئيس الأمريكيألمح فيها إلى احتمال