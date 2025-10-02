Babnet   Latest update 08:17 Tunis

سفينة "ميكينو" تدخل المياه الإقليمية للقطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de1dceb75273.76795541_mglkqeojhpnfi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 07:37
      
كشفت البيانات المحلية لسفينة "ميكينو" التابعة لأسطول الصمود العالمي أنها دخلت بالفعل المياه الإقليمية لقطاع غزة، لتصبح على بعد 9 أميال بحرية فقط من شواطئ القطاع المحاصر.
وفي الإطار ذاته، أعلن أسطول الصمود المغاربي عبر تدوينة نشرها صباح اليوم أنه بدوره اجتاز المياه الإقليمية الغزاوية، مضيفًا:
"إجتزنا المياه الإقليمية الغزاوية ✊✊ يفصلنا عن شواطئ غـــــــــــزة 8.4 ميلا بحريا "


Babnet

