قتيلان ومصابون على خلفية الاحتجاجات بالمغرب

أفادت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون في محافظة إنزكان، بعد أن اضطرت قوات الشرطة إلى استعمال أسلحتها الوظيفية في إطار ما وصفته بـ "الدفاع الشرعي عن النفس"، إثر محاولات اقتحام أحد مراكز الشرطة بمدينة القليعة، وذلك على خلفية موجة احتجاجات تشهدها عدة مدن مغربية.







وأوضحت المصادر الرسمية أن مجموعة من المحتجين حاولوا، ليلة الأربعاء،بهدف الاستيلاء على السلاح والذخيرة. وأشارت إلى أن عناصر الأمن واجهوا في البداية الهجوم باستخدام، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداءات من قبل مجموعات "مسلحة بأسلحة بيضاء"، عمدت إلىوأضافت أن المقتحمين شرعوا في محاولة الاستيلاء على، ما دفع قوات الأمن إلى استعمال أسلحتها النارية لصدّهم، وهو ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.وتشهد مدن مغربية منذ السبت الماضي، رفعت خلالها مطالب بمحاربة الفساد، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل للشباب.وكانتقد أكدت، في بيان سابق، التزامها بضمان الحق في التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، مع اعتمادفي التعامل مع التحركات، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.ووفق النيابة العامة المغربية، أوقفت السلطات الأمنيةفي أعقاب أعمال شغب رافقت بعض الاحتجاجات يوم الثلاثاء، سيمثلمنهم أمام القضاء بتهم تشمل، في حين أفرج عن البقية بكفالة.من جهتها، أكدت مجموعة "جيل زد 212" عبر منصات التواصل الاجتماعي أنهاوتتمسك بمواصلة. أمافقد أعلنت استعدادها للتجاوب الإيجابي مع مطالب المحتجين، مشددة على أنهما السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات التي تواجه البلاد.