أحمد العميري: لحوم ضأن مورّدة من رومانيا للبيع بـ38.900 د في عدد من المناطق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6799df21bde882.14305559_gqmjfenkiploh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025
      
أعلن رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري أنّ كميات من لحوم الضأن المورّدة من رومانيا بدأت تُعرض للبيع في عدد من ولايات الجمهورية، بسعر تفاضلي حدّد بـ 38.900 دينار للكيلوغرام الواحد.

وأوضح العميري في تدخله ببرنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، أنّ كل حاوية توريد تضم ما بين 1100 و1300 رأس ضأن بوزن جملي يتراوح بين 18 و20 طنا، مشيرا إلى أنّ آخر شحنة بلغت 1120 رأسًا تم توزيعها على عدة نقاط بيع.



وشملت عمليات التوزيع أسواقا كبرى من بينها السوق المركزية بالعاصمة، باب الجبلي بصفاقس، حمام الأنف، بنزرت، الزهروني، حي الزهور، سيدي حسين، رواد، منوبة، إضافة إلى برمجة نقاط جديدة في مدنين وبن قردان.

وأكد المتحدث أنّ الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة على توسيع عملية التوزيع لتشمل مختلف الولايات، بهدف توفير لحوم ذات جودة بأسعار معقولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.



