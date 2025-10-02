أحمد العميري: لحوم ضأن مورّدة من رومانيا للبيع بـ38.900 د في عدد من المناطق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6799df21bde882.14305559_gqmjfenkiploh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري أنّ كميات من لحوم الضأن المورّدة من رومانيا بدأت تُعرض للبيع في عدد من ولايات الجمهورية، بسعر تفاضلي حدّد بـ 38.900 دينار للكيلوغرام الواحد.



وأوضح العميري في تدخله ببرنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، أنّ كل حاوية توريد تضم ما بين 1100 و1300 رأس ضأن بوزن جملي يتراوح بين 18 و20 طنا، مشيرا إلى أنّ آخر شحنة بلغت 1120 رأسًا تم توزيعها على عدة نقاط بيع.

