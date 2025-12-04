Babnet   Latest update 21:47 Tunis

كاس العرب - تعادل قطر وسوريا 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931e1bf5ec8e9.30795931_jmphfoqkelngi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025
      
تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره السوري بنتيجة 1-1 اليوم الخميس في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لبطولة كأس العرب "قطر 2025".

وبادر المنتخب القطري بالتسجيل عبر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن ينجح السوري عمر خربين في تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديدًا في الدقيقة 89.



وكانت المباراة الأولى للجولة ذاتها قد انتهت بالتعادل 2-2 بين المنتخبين التونسي والفلسطيني.

وبختام الجولة الثانية، ارتفع رصيد كل من فلسطين وسوريا إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من تونس وقطر.

وتقام الجولة الختامية للمجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي قطر مع تونس، فيما تواجه سوريا منتخب فلسطين.

وتبدو فرص منتخبي فلسطين وسوريا وافرة لبلوغ الدور ربع النهائي، إذ يكفيهما التعادل في مباراتهما يوم الأحد لضمان التأهل معًا، بغضّ النظر عن نتيجة مواجهة تونس وقطر.



