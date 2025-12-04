كاس العرب - تعادل قطر وسوريا 1-1
تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره السوري بنتيجة 1-1 اليوم الخميس في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لبطولة كأس العرب "قطر 2025".
وبادر المنتخب القطري بالتسجيل عبر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن ينجح السوري عمر خربين في تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديدًا في الدقيقة 89.
وكانت المباراة الأولى للجولة ذاتها قد انتهت بالتعادل 2-2 بين المنتخبين التونسي والفلسطيني.
وبختام الجولة الثانية، ارتفع رصيد كل من فلسطين وسوريا إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من تونس وقطر.
وتقام الجولة الختامية للمجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي قطر مع تونس، فيما تواجه سوريا منتخب فلسطين.
وتبدو فرص منتخبي فلسطين وسوريا وافرة لبلوغ الدور ربع النهائي، إذ يكفيهما التعادل في مباراتهما يوم الأحد لضمان التأهل معًا، بغضّ النظر عن نتيجة مواجهة تونس وقطر.
