قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة المحامية الأستاذة سنية الدهماني وتحديد موعد لاحق للنظر في القضية، وذلك بعد جلسة عقدت بحضورها باعتبارها محالة بحالة سراح.



وتعود القضية إلى شكاية رفعتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات كانت الدهماني قد أدلت بها.

