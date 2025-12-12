الألعاب الافريقية للشباب: فاكر بوثوري يتوّج بذهبية الكاراتي كوميتي وزن أقل من 66 كلغ
أحرز التونسي فاكر بوثوري اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي كوميتي لوزن أقل من 66 كلغ، ضمن الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بأنغولا من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.
وتُعد هذه الذهبية الثانية لتونس في الدورة، والأولى في رياضة الكاراتي، بعد تتويج الثنائي آدم الحبيب ومحمد النفاتي بذهبية سباق 500 متر كاياك زوجي فتيان.
رصيد تونس يرتفع إلى 11 ميداليةبهذا التتويج، رفعت تونس حصيلتها إلى 11 ميدالية موزّعة كالتالي:
* ذهبيتان
* فضية واحدة
* ثماني ميداليات برونزية
وجاءت الفضية عبر الثنائي فرح نفاتي وأنس بحرون في سباق 500 متر كانوي زوجي فتيات.
أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:
* أنس بحرون (500 متر كاياك فردي فتيات)
* أروى بومنيجل (كاراتي – كاتا)
* محمد النفاتي (1000 متر كاياك فردي فتيان)
* لؤي السعداني (كاراتي كوميتي – دون 55 كغ)
* أمين الذوادي (كاراتي – كاتا)
* ملاك البوبكري (كاراتي كوميتي – 66 كغ)
* سيف الدين شويخ (رمي القرص – ألعاب القوى)
* أمين العباسي (الوثب العالي – ألعاب القوى)
