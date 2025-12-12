Babnet   Latest update 19:04 Tunis

الألعاب الافريقية للشباب: فاكر بوثوري يتوّج بذهبية الكاراتي كوميتي وزن أقل من 66 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c5321d8cfa8.00119840_hqolkepmigjnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 18:37 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أحرز التونسي فاكر بوثوري اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي كوميتي لوزن أقل من 66 كلغ، ضمن الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بأنغولا من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.
أخبار ذات صلة:
الألعاب الإفريقية للشباب - لواندا 2025: آدم الحبيب ومحمد النفاتي يهديان تونس أوّل ميدالية ذهبية...

وتُعد هذه الذهبية الثانية لتونس في الدورة، والأولى في رياضة الكاراتي، بعد تتويج الثنائي آدم الحبيب ومحمد النفاتي بذهبية سباق 500 متر كاياك زوجي فتيان.



رصيد تونس يرتفع إلى 11 ميدالية

بهذا التتويج، رفعت تونس حصيلتها إلى 11 ميدالية موزّعة كالتالي:

* ذهبيتان
* فضية واحدة
* ثماني ميداليات برونزية

وجاءت الفضية عبر الثنائي فرح نفاتي وأنس بحرون في سباق 500 متر كانوي زوجي فتيات.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:

* أنس بحرون (500 متر كاياك فردي فتيات)
* أروى بومنيجل (كاراتي – كاتا)
* محمد النفاتي (1000 متر كاياك فردي فتيان)
* لؤي السعداني (كاراتي كوميتي – دون 55 كغ)
* أمين الذوادي (كاراتي – كاتا)
* ملاك البوبكري (كاراتي كوميتي – 66 كغ)
* سيف الدين شويخ (رمي القرص – ألعاب القوى)
* أمين العباسي (الوثب العالي – ألعاب القوى)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320154


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :